Sundhedshus løber op i 85 millioner og bliver perlen i helt ny bydel

STØVRING:Et stort hul i jorden og en mindre bjergkæde af jord og grus vil de næste to år forvandle sig til et nyt hjerte i Støvring.

Byggeriet af et af Rebild Kommunes største projekter, sundhedshuset i Støvring, er begyndt. Fredag tog borgmester Jesper Greth det ceremonielle første spadestik. Eller mere præcist flyttede han en stor mundfuld sand, idet han styrede grabben på en fuldvoksen gravemaskine på byggepladsen på Rådyret i Støvring Ådale.

Borgmester Jesper Greth styrede med nogenlunde sikker hånd den tunge maskine. Foto: Martél Andersen

Sundhedshuset har været flere år undervejs og er blevet et par år forsinket. Blandet andet fordi corona og forsinkelse på levering af materialer kom i vejen. Desuden ramte potente prisstigninger som en mavepuster og rykkede udbudsrunden.

Det samlede byggeri inklusiv et nyt bytorv og udenomsarealer løber op i 85 millioner kroner, fortalte borgmesteren, som har glædet sig til dagen i flere år. Det første spadestik markerede nemlig ikke kun begyndelsen på sundhedshuset.

Første spadestik i form af en grab sand er taget til Støvrings nye sundhedshus. Foto: Martél Andersen

- I dag er også begyndelsen på en ny bydel i Støvring, sagde Jesper Greth.

På det 45.000 kvm store område skal der også opføres op mod 300 lejligheder fælleshus. Og så skal det nye kvarter på østsiden af jernbanen kobles sammen med Støvring centrum lige på den anden siden.

Sammenhængen skabes med torvet og en ny gang- og cykelbro over jernbanen. Sidstnævnte er dog endnu ikke projekteret, ligesom byrådet heller ikke har fundet pengene.

Alt i sundhed

Det kommunalt ejede sundhedshus på 3200 kvm skal rumme alle de sundhedstilbud, som i dag holder til på sundhedscentret på Mastruplund i Støvring. Det drejer sig blandt andet om genoptræning, fysioterapi og forebyggende sundhedsarbejde.

Men huset får også en privatdel på 2000 kvm, som ejes af selskabet Brikken A/S. Her bliver plads til blandt andet en lægepraksis og en ny, moderne tandlægeklinik.

Sidstnævnte købes af Harald Tandlægehuset Støvring med 16 ansatte.

- Vi mangler plads, fordi vi på grund af udviklingen i Støvring har fået så mange nye patienter. Det er for dyrt at blive ved med at udvide og bygge om på vores nuværende adresse på Bavnebakken, siger tandlæge Kenneth Svendsen.

Tandlæge Kenneth Svendsen fra Harald Tandlægehuset Støvring er en af de sundhedsaktører, som flytter ind i sundhedshuset i Støvring Ådale. Foto: Martél Andersen

- Desuden bliver det en stor fordel af komme under tag med læger og andre sundhedsaktører, som vi kan samarbejde med og henvise til, tilføjer han.

Samme fordel ser Lene Aalestrup (K), formand for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget i Rebild Kommune.

- I det nye sundhedshus samler vi flere forskellige kompetencer indenfor sundhedsområdet, hvilket giver gode betingelser for samspillet imellem de sundhedsfaglige specialer. Og det vil i sidste ende komme borgerne til gode, siger Lene Aalestrup.

Første speciallæge

Det nye sundhedshus kan også bane vejen for Støvrings første speciallæge.

Det oplyser Rene Thomasbjerg fra Brikken A/S, som dog endnu ikke kan afsløre, hvilken speciallæge, det drejer sig om, da aftalen endnu ikke formelt er på plads.

Sundhedshus i Støvring Sundhedshuset bliver på 5200 kvm.

Det er tegnet af arkitekterne Bjørk & Maigård i Aalborg

3200 ejes af Rebild Kommune og skal huse kommunale sundhedstilbud.

2000 ejes af selskabet Brikken A/S og giver plads til blandt andet praktiserende læger, en ny tandlægeklinik og muligvis Støvrings første speciallæge.

Der er også mulighed for at indrette apotek.

Sundhedshuset skal desuden rumme en cafe, og via et stort torv og en ny gang- og cykelbro skal området på sigt bindes sammen med Støvrings midtby på den anden side af jernbanen.

Sundhedshuset står færdigt i sommeren 2024.

Den kommunale del af sundhedshuset løber op 70 millioner.

Staten bidrager med ca. 10 mio. kroner, mens Realdania har støttet med cirka 2,5 millioner kroner til at gøre byggeriet ekstra bæredygtigt og dermed med et lavere CO2-aftryk.

Sundhedshuset er en del af helhedsplanen Brikken på i alt 45.000 kvm, som bliver en helt ny bydel i Støvring.

Her opfører det private selskab Brikken A/S i samarbejde med Himmerlands Boligforening op mod 300 boliger, der dog ikke bygges på én gang. Rebild Kommune, Brikken A/S VIS MERE

Rene Thomasbjerg er foruden indehaver af projektselskabet Brikken A/S også indehaver af entreprenørfirmaet Lars Pedersen & Søn i Suldrup, som er totalentreprenør på byggeriet af sundhedshus og det nye torv.

Rene Thomasbjerg er indehaver selskabet Brikken A/S, som ejer en del af det kommende sundhedshus. Han står også bag Suldrup-firmaet Lars Pedersen & Søn, som er totalentreprenør på byggeriet. Foto: Martél Andersen

Suldrup-firmaet med 35-40 ansatte tyvstartede for nogle uger siden på gravearbejdet på adressen Rådyret, hvor sundhedshuset bygges.

- Vi forventer, at elementerne rejses omkring nytår.

Rene Thomasbjerg er desuden snart klar til at bygge de første af de mange lejligheder, som bliver en del af den nye bydel.

- Sammen med Himmerlands Boligforening skal vi opføre 100 lejligheder. De øvrige dele af lokalplanområdet udbygges i takt med samfundsudviklingen, siger Rene Thomasbjerg.