Sunset restaurant er nu på vej i Haverslev

HAVERSLEV: Efter lang tids tilløb skulle det nu være ganske vist, at fastfoodkæden Sunset Boulevard snart åbner en burgerrestaurant i Haverslev nabo til rundkørslen.

Dermed får Haverslev sin fastfood restaurant nummer tre tæt på motorvejen, da McDonald’s og Burger King allerede har etableret sig i erhvervsområdet for flere år siden.

Åbner allerede 15. december

Arbejdet med at opføre den nye restaurant og et ubemandet tankanlæg og vaskehal samt ladestation for elbiler blev indledt for tre uger siden med byggefirmaet Tom Jakobsen A/S i Åbybro som totalentreprenør.

- Efter udmeldingen fra Development virksomheden Innovater i Aarhus, der er projektudvikler på vegne af fastfood kæden Sunset Boulevard, vil restauranten på knap 400 kvadratmeter i et plan være klar til at åbne allerede 15. december, lyder det fra gårdejer Niels Chr. Bisgaard i Mejlby.

Som ejer af den knap 4.000 kvadratmeter store grund ved rundkørslen i Haverslev er det ham der er bygherre på det igangværende projekt.

- Jeg har til gengæld indgået en 15-årig lejekontrakt med fastfood kæden Sunset Boulevard af burgerrestauranten. Driften af det ubemandede tankanlæg og vaskehal samt Tesla ladestation for elbiler kommer jeg dog selv til at stå for, forklarer han og tilføjer:

- Ladestationen her i Haverslev kommer geografisk til at ligge midt mellem de to nuværende i henholdsvis Hjørring og Randers.

Hvilket olieselskab der kommer til at levere brændstof til tankanlægget ønsker han som bygherre ikke at afsløre på nuværende tidspunkt.

Adgangsvejen til den nye Sunset restaurant bliver via Jyllandsgade og fælles med den nuværende pendlerplads ved rundkørselen.

- Det betyder rent praktisk at den nuværende til- og frakørsel til pendlerpladsen flyttes lidt mod vest og adgangsvejen dermed fremover kommer til at ligge på min erhvervsgrund mellem Jyllandsgade og Roldvej, forklarer Niels Chr. Bisgaard.