Suppleringsvalg til menighedsråd udsat: Covid-19 årsag til beslutning

STØVRING:Den aktuel situation omkring corona epidemien får nu Kirkeministeriet til at aflyse og udsætte de planlagte suppleringsvalg til nye menighedsråd rundt i Danmark, blandt andet i Støvring.

- Vi modtog torsdag en skrivelse fra Aalborg Stift om en aflysning af valget på landsplan, og det betyder at vi nu også afløser det planlagte online orienteringsmøde tirsdag aften 2. februar og efterfølgende den planlagte valgforsamling i Sognegården i Støvring tirsdag 2. marts om aftenen, fortæller Allan Vest som formand for det nye menighedsråd.

I et fra Kirkeministeriet til landets stifter 27. januar fremgår, at ministeriet ikke finder at der er tungtvejende hensyn, der hindrer at udfyldningsvalgene kan udsættes til et tidspunkt, hvor det er muligt at afvikle valgene som forudsat i lovgivningen med en række møder, hvor omdrejningspunktet er debat og dialog mellem kandidater og vælgere.

På denne baggrund har biskopperne i Danmark og stiftskontorcheferne nu besluttet at udskyde udfyldningsvalgene.

Umiddelbart er der fra Kirkeministeriets side ikke fastlagt en ny dato for suppleringsvalg, kun at det i første omgang nu er udsat til engang i efteråret.

Rodet optakt til rådsvalg

Årsagen til behovet for et suppleringsvalg i Støvring sogn er at det nyvalgte menighedsråd ikke er fuldtallig med de lovmæssige nødvendige 12 medlemmer, men kun tæller 10 medlemmer.

Støvring sogn har 7.485 folkekirkemedlemmer ud af 8.724 indbyggere i sognet, og det udløser et krav om 12 medlemmer i menighedsrådet. Foto: Bo Lehm

At det nyvalgte menighedsråd i Støvring i øjeblikket kun tæller 10 medlemmer med Allan Vest i front og ikke de lovmæssige nødvendige 12 i forhold til sognets størrelse skyldes en usædvanlig rodet optakt.

Hvad der i første omgang lignede et uproblematisk valg på et lovpligtigt orienterings- og opstillingsmøde i sognegården 15. september med 12 valgte medlemmer og seks suppleanter som resultat, er nu endt som en langstrakt og endnu ikke afsluttet affære.

I forlængelse af orienterings- og opstillingsmødet meldte der sig nemlig en Liste 2 på banen til menighedsrådsvalget bestående af fire andre kandidater.

To kandidatlister udløser automatisk krav om en regulær afstemning ved en valghandling, der på landsplan skulle foregå 17. november.

Men inden det skete valgte seks af de 12 samt alle seks suppleanter fra opstillingsmødet 15. september at trække sig inden tidsfristen 20. oktober, og det samme gjorde Liste 2 og alle dens fire kandidater.

De tilbageværende seks medlemmer er siden efter et møde i menighedsrådet blevet suppleret med fire andre af de oprindelige kandidater på Liste 1.