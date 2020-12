Surprise julehygge for børn på Nørlund Slot

LADELUND:De knap 40 børn på Julemærkehjemmet i Hobro fik en kæmpe overraskelse torsdag aften, da de var klar til at sætte sig til de smukt pyntede borde til årets traditionelle julefest i Østerskoven.

Nørlund Slot ved aftenstide med lys i juletræer omkring hovedindgangen. Privatfoto

- For lige pludselig forsvandt al lys og strøm i bygningen, og vi fortalte børnene, at vi stedet som alternativ i al hast havde været i stand til at låne et lokale på et plejehjem. Til gengæld krævede det at de skulle være meget stille, fortæller Henriette Andersen fra Julemærkehjemmet med et stort grin.

De 40 børn og ansatte hyggede sig torsdag aften i riddersalen på Nørlund Slot. Privatfoto

For da en stor bus ankom, blev alle børnene og de ansatte i stedet kørt til Nørlund Slot, hvor der i den stor riddersal var dækket op til julefest for dem.

- Det er Nørlundfonden, der for andet år i træk har doneret julefesten for børnene på julemærkehjemmet i Hobro, fortæller Knud-Erik Høegh, der selv arbejder på julemærkehjemmet og bor på slottet sammen med sin kone Mona, der er oldfrue på stedet.

Aftenens æresgæst til julefesten i riddersalen var Johnni Olesen fra Hjallerup, der her i sommers i adskillige etaper svømmede de 500 kilometer hele vejen rundt om Vendsyssel og efterfølgende donerede en minibus til julemærkehjemmet i Hobro af overskuddet.

Nørlundfonden havde også doneret julegaver til alle børnene i riddersalen. Privatfoto

Han fungerede som julemand, da der i løbet af aftenen var uddeling af julegaver til alle børnene, også sponsoreret af Nørlundfonden.

Musikeren Thomas Blum fra Aalborg sang og underholdt på guitar. Privatfoto

- Aftenen bød også på musikalsk underholdning, hvor musikeren Thomas Blum fra Aalborg sang og underholdt på guitar. Han har her tidligere i år indspillet en julesang med titlen Lad julen vare evigt på blandt andet Spotify, hvor nogle af pigerne på julemærkehjemmet har deltaget som kor. Det fik de igen lov til at gøre i riddersalen torsdag aften til julefesten, der også bød på bankospil, fortæller Henriette Andersen.