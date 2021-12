Sygdomsfri fiskesø genåbner: - Lystfiskere strømmer til efter at nyheden har bredt sig

BUDERUPHOLM:Efter at have været nedlukket siden 3. juni grundet fund af virussygdommen IHN hos fisk i Buderupholm Dambrug er dambrugsejer Flemming Christensen nu klar til at genåbne både dambruget og den nærliggende fiskesø.

- Efter påbuddet fra myndighederne dengang om en total nedlukning af dambruget og fiskesøen er hele bestanden af ørreder på omkring 83 tons som konsekvens blevet aflivet og er endt i biogasanlæg. Efterfølgende har betonkarrene i dambruget været igennem en større renselsesproces, hvor to af mine ansatte har brugt fem uger på både at højtryksrense dem med 60 grader varm damp og efterfølgende desinficeret dem samt alt det tilknyttede udstyr med et på hinanden to forskellige egnede midler til at dræbe alle mulige former for bakterier. Efter krav fra myndighederne har betonkarrene efterfølgende været helt tømte for vand i seks uger. Det betyder at der her midt i januar igen er fisk i dambruget, når jeg har fået min krævede autorisation, forklarer Flemming Christensen.

Dambrugsejer Flemming Christensen besluttede i juli at aflive og destruere hele sin fiskebestand på omkring 83 tons ørreder, der endte på biogasanlæg grundet angreb af virussygdommen IHN. Formålet var hurtigst muligt at få genetableret driften. Arkivfoto: Bente Poder

Helt præcist udsætter han i første omgang 20 tons små fisk på mellem 20 og 80 gram, primært regnbueørreder og lidt guldørreder, til en samlet pris på en mio.

- Jeg forventer dog først at dambruget vil være på fuld styrke driftsmæssigt til oktober næste år, bemærker han.

Fiskesø tømt hele tre gange

Den nærliggende fiskesø er også blevet tømt for vand som en del af desinfektionsprocessen.

- Det uanset at fødevarestyrelsen ved deres prøveudtagninger ikke har fundet fisk, der var smittet med virussygdommen IHN. At tømningen så alligevel er sket skyldes at myndighederne opfatter dambruget og fiskesøen som en samlet enhed, fordi de ligger tæt på hinanden her i Buderupholm på hver side af vejen, påpeger Flemming Christensen.

Fiskesøen er grundet særlige omstændigheder blevet tømt for vand hele tre gange.

- Efter den var tømt første gang gik der et stykke tid inden myndighederne gav tilladelse til at anvende læsket hydraulisk kulekalk, som er et mangeårigt anvendt produkt inden for dambrugsbranchen som egnet desinfektionsmiddel. Det betød at fiskesøen i mellemtiden igen automatisk blev fyldt med grundvand. Kravet for spredningen af hydraulisk kulekalk var at det skulle foregå i to omgange, så derfor blev fiskesøen tømt for vand hele tre gange. Det betød en udgift på omkring 20.000 kroner hver gang til pumpeanlægget samt udgifter til strøm, forklarer Flemming Christensen.

Stor ros til Rebild Kommune

Modsat Fødevarestyrelsen roser han samarbejdet med Rebild Kommunes medarbejder på dambrugsområdet.

- Hun har været utrolig hurtig til den nødvendige sagsbehandling, og det var også hende der foreslog at vi kunne lede det oppumpede vand fra fiskesøen over i renselagunen ved siden af dambruget og genfylde fiskesøen med vand fra vores eget kildevæld. Udtagne prøver har efterfølgende vist at vandet i fiskesøen nu har en bedre kvalitet sammenlignet med drikkevand set i forhold til hårdhedsgrad, bemærker han stolt.

Allerede på førstedagen efter genåbningen var der bid i fiskesøen i Buderupholm, hvor en yngre stolt lystfisker landede en større regnbueørred. Foto: Martin Damgård

Fiskesøen har her op til genåbningen netop fået udsat 600 kilo regnbue- og guldørreder med hver en vægt på mellem et og seks kilo.

- Planen er at lige så snart der er solgt fiskekort for 10.000 kr., bliver der genudsat ørreder for 5.000 kr. for at opretholde bestanden. Dog er højsæsonen for lystfiskere først her fra foråret, hvor der ikke længere er is på søen, og frem til september, forklarer Flemming Christensen.

Her op til genåbningen af både dambruget og fiskesøen i Buderupholm kan han se tilbage på et hektisk forløb med en langstrakt sagsbehandling siden myndighedernes påbud om en total nedlukning 3. juni.

Buderupholm Dambrug & Fiskesø set fra oven. Arkivdronefoto: Henrik Bo

- Nedlukningen vurderer jeg har kostet mig sammenlagt et tab på mellem tre og fire mio. Eneste lyspunkt i den sammenhæng er at skattevæsenet kommer til at dække en del af mit driftstab, konstaterer han nøgternt.