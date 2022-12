Ét bibliotek reddet, men nu må alle betale

SKØRPING:Efter massive protester fra borgere i Skørping droppede Rebild Byråds kulturudvalg i efteråret at lukke Skørping Bibliotek. Nu kommer regningen, og Nørager og Terndrup er med til at betale.

For udvalget skal stadig spare 400.000 kroner næste år. Prisen for at bevare Skørping Bibliotek er kortere tid med bemanding i filialerne i Terndrup, Nørager og Skørping, mens hovedbiblioteket i Støvring slipper.

Alle fire biblioteker vil fortsat holde åbent mellem 9 og 21 alle dage, året rundt. Men det meste af tiden er uden personale, og borgerne må lukke sig selv ind med sundhedskortet.

Filialerne i Nørager og Terndrup går fra 20 til 14 timer om ugen med bemanding.

Skørping Bibliotek reducerer fra 22 til 19 timer, hvor man kan få hjælp af personale.

Støvring Bibliotek fastholder 26 timer ugentlig med personale til stede.

Folkebibliotekerne i Støvring og Skørping er kommunens markant største. Til sammen havde de i 1. halvår i år 76 procent af alle udlån og 65 procent af alle besøg.

Pia Elberg (RV), næstformand i kultur-, fritids- og sundhedsudvalget, påpeger, at hovedbiblioteket i Støvring også rammes, fordi afdelingen ikke får flere personaleressourcer, selv om Støvring Bibliotek har oplevet markant vækst som følge af tilflytningen til byen.

Mere ventetid

Det er også nødvendigt at spare seks procent på kontoen til indkøb af materialer. Det vil i praksis betyde, at borgerne skal vente længere på at kunne låne de populære titler, og der bliver flere begrænsninger på udlån fra Filmstriben og e-Reolen.

Endelig skal der spares på arrangementer. Man vil ikke længere holde "Åbenskole", som er et forløb for kommunens elever i 3. klasse med henblik på at styrke læseevner og læselyst.

Tilsvarende trækkes støtten til litteraturfestivalen "Ord i Nord", dog først fra 2024, da festivalen i 2023 afvikles allerede 4. februar. Man ønsker ikke at lade de mange frivillige bag festivalen i stikken med så kort varsel.

Besparelsen på 400.000 kroner sker på et samlet budget for Rebild Kommunes folkebiblioteker på 10,4 millioner kroner i 2023.

- Det er et stort hug . Men vi ved alle, at det har været nødvendigt på grund af et virkelig presset budget. Vi er enige om, at det ville få for store konsekvenser for Skørping, hvis vi lukkede biblioteket. Nu har biblioteksledelsen fundet en måde at spare på, som bliver så lidt mærkbar som muligt. Men det er bestemt ikke sjovt, og jeg håber vi på et senere tidspunkt kan skalere op igen, siger Pia Elberg.