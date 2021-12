Tennisklub halvvejs i mål med to padelbaner: - Har indsamlet 585.000 kr.

STØVRING:Her tæt på årsskiftet er det lykkedes Støvring Tennisklub at indsamle cirka 585.000 kroner til anlæg af to planlagte padelbaner.

Støtten kommer primært fra private virksomheder og fonde, men der er også givet bidrag fra lokale borgere.

Derudover er der åbnet op for køb af støttebeviser á 1000 kr., hvor de første 100 personer, der køber støttebeviserne, får mulighed for at blive medlem og dermed komme i gang med padel og samtidigt få 20 procent rabat på kontingentet i det første år.

- Erfaringen fra andre tennisklubber, som har udvidet med padel, er, at sporten er så populær, at der hurtigt lukkes for nye medlemmer. Så det er bare med at få købt et støttebevis, hvis man vil sikre sig en plads, fortæller Lillian Hansen, der er formand i tennisklubben.

Samlet pris på godt en mio.

Økonomien i projektet med at få etableret to nye padelbaner i Støvring anslås at koste ca. 1.050.000 kroner.

Men den seneste tids stigende materialepriser kan dog være en udfordring, erkender klubben.

Projektgruppen i klubben er i øjeblikket ved at få opdateret tilbuddene fra mulige leverandører, men indtil videre tyder det på, at projektet kan holdes inden for det eksisterende budget.

Eget bidrag på 175.000 kr.

Støvring Tennisklub bidrager selv til projektet med 175.000 kroner, så der mangler i øjeblikket stadig cirka 400.000 kroner.

- Vi har søgt Rebild Kommune om tilskud til padelbanerne og håber stadig på, at der kommer positivt svar tilbage fra kommunen, oplyser kasserer Jesper Andersen og tilføjer:

- Projektet vil helt sikkert bidrage til, at Støvring bliver endnu mere attraktiv, både for nuværende beboere og for kommende tilflyttere. Padel er verdens hurtigst voksende sportsgren, og i Støvring har vi en unik mulighed for at få padel til foreningslivet som et godt alternativ til de mange kommercielle baner, der skyder op mange steder i landet.

Bidragsyderne primært fonde

Det er primært de lokale bankers fonde, der har støttet projektet. Der er blandt andet givet 100.000 kroner til projektet fra Sparekassen Danmark.

Foreløbige bidragsydere Jutlander Bank = 100.000 kr. Kulturrådet = 50.000 kr. Nordea = 50.000 kr. Spar Nord = 50.000 kr. Norlys = 50.000 kr. Private sponsorer = 20.000 kr. Lokale virksomheder i alt ca. 265.000 kr. (se bl.a. nedenfor) Rema 1000 Støvring = Platinsponsor (støttebeløb aftales individuelt) Mesterbageren Støvring = Guldsponsor (= 25.000 kr.) Jysk Caravan Center = Guldsponsor EDC Støvring = Guldsponsor Danbolig = Guldsponsor Induflex = Guldsponsor Benefit = Sølvsponsor (= 15.000 kr.) Hydrema = Sølvsponsor DTEK = Sølvsponsor Business Park Nord = Sølvsponsor Hagens Fjedre = Sølvsponsor Bisgaard Vinhandel = Bronzesponsor (= 5.000 kr.) Madam Riis = Bronzesponsor Hummel & Vrelits = Bronzesponsor VIS MERE

Nyheden om bidraget blev overbragt på tennisanlægget af Paw Winther, der er afdelingsdirektør i Sparekassen Danmark i Støvring.

- Det er rigtigt vigtigt for et lokalt pengeinstitut som Sparekassen Danmark at kunne bidrage til, at der er et aktivt foreningsliv i Støvring, som er med til både at skabe udvikling i byen og glæde og sammenhold blandt borgerne, understreger han og tilføjer:

- Padel samler alle tænkelige niveauer og aldersgrupper og vil øge aktivitetsniveauet i kommunen. Det er sjovt, let tilgængeligt og socialt for alle og vil dermed være et stort aktiv for borgerne i Støvring.

Støvring Tennisklub fortsætter indsamlingen af penge til projektet og er nu gået i gang med at søge private virksomheder om sponsorater.

Anlæg klar i næste sæson

- Vi har allerede fået tilsagn fra mange lokale virksomheder, så det skrider stille og roligt fremad. Vi håber at kunne lukke en aftale med en leverandør i starten af det nye år, så padelbanerne kan stå klar i løbet af næste sæson, fortæller Morten Lindberg, der er en af initiativtagerne til projektet.