Tennisklub satser på helårssport: Vil etablere to udendørs padelbaner

STØVRING:Et mangeårigt ønske blandt medlemmer af Støvring Tennisklub er kommet et skridt nærmere en realisering. Nemlig planerne om en etablering af padelbaner i tilknytning til de eksisterende fire grusbaner på tennisbaneanlægget på Mølledamsvej.

For klubbens bestyrelsen er på vej til at søge Rebild Kommune om lov til at inddrage et lille smalt kommunalt jordstykke, der er nødvendigt for anlæg af de to padelbaner på hver på 10 gange 20 meter.

- De påtænkte baner anlægges på en nedslidt ubenyttet kunststofbane og vi har fået positive tilkendegivelser fra Center Plan, Byg og Vej i Rebild Kommune i forhold til, at lokalplanen for naboarealet ikke er til hinder for anlæg af de ønskede padelbaner, forklarer Jens Jakob Elmer, tidligere formand og mangeårigt medlem i klubben.

Den nedslidte kunststofbane til tennis har i lang tid stået ubenyttet hen nabo til de fire tennis grusbaner på Mølledamsvej i Støvring. De to padelbaner på 10 gange 20 meter skal efter planen vende modsat, så de orienteres øst/vest. Foto Lars Pauli

Interesse vakt i sydens sol

Interessen for at etablere de nye baner i Støvring skyldes ifølge klubformand Lillian Hansen, at flere af tennisklubbens medlemmer har prøvet sporten på ferieophold sydpå eller på en af de allerede etablerede baner herhjemme.

- Blandt andet i Spanien er padeltennis nu blevet en uhyre populær sportsgren næsten på højde med fodbold, og i Danmark er det allerede en fremadstormende sport, som vi i Støvring gerne vil være en del af. Noget af forklaringen er, at det er lettere at spille padel end både squash og tennis hvilket gør, at nybegyndere uden erfaring med ketchersport hurtigt oplever en stor spilleglæde. Padel samler alle tænkelige aldersgrupper og vil øge aktivitetsniveauet i Kommunen – også hos de udsatte, ældre, yngre og alle de spillere, som er stoppet med deres respektive sportsgrene grundet skader eller mangel på interesse. Derudover kan det spilles udendørs hele året rundt, med undtagelse af vedvarende hård frost og i silende regnvejr. Sidstnævnt vil gøre padeltennis ekstra attraktivt her i Støvring, fordi tennisspillerne i klubben ikke har indendørs trænings- og spillemuligheder om vinteren, pointerer Lillian Hansen og tilføjer:

- Banerne vil samtidigt være med til at gøre Støvring endnu mere attraktiv som bosætningsby,

Anlægssum på 875.000 kr.

Som kasserer i bestyrelsen for Støvring Tennisklub erkender Jesper Andersen, at de forventede udgifter på cirka 875.000 kr. til anlæg af de to planlagte baner er en økonomisk udfordring for klubben.

- Men denne opgave mener vi godt vi sagtens kan løfte. I øjeblikket har vi 113 medlemmer, og det er DGI´s erfaring, at to padelbaner vil give mindst 100 nye spillere samt medvirke til en væsentlig forøgelse af det antal besøgende og turister, som tennisklubben allerede har i dag, påpeger Jesper Andersen.

Ifølge ham vurderer tennisklubben selv at kunne bidrage med en mindre del af anlægsudgifterne, og den resterende del skal komme fra sponsorer og fonde.

- Vi håber meget på, at både Støvrings store og små virksomheder ønsker at støtte op omkring projektet, da det uden tvivl vil være til gavn for borgerne i både Støvring og oplandet. Derudover skal vi have søgt midler fra diverse fonde, og så forventer vi naturligvis at Rebild Kommune også økonomisk vil støtte op omkring projektet. Vi starter nu processen med at få godkendt en byggeansøgning for anlægsprojektet hos kommunen, og samtidig med vil vi hurtigst muligt sikre økonomien, erklærer Jesper Andersen og tilføjer:

- Det er nemlig vores store ønske, at de to padelbaner på Mølledamsvej kan indvies allerede her senere i år, hvor tennisklubben kan fejre 40 års jubilæum.

Tre andre baner i Himmerland

I øjeblikket er der kun en padelbane i Rebild Kommune, nemlig en privat i tilknytning til Volstrup Golfcenter etableret for et halvt år siden.

I Vesthimmerlands Kommune er der også kun en enkelt i tilknytning til fjerkræslagteriet i Aars, og det samme gælder i Mariagerfjord Kommune med en padelbane i tilknytning til Julemærkehjemmet i Hobro.