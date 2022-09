Tidligere privathospital skal nu bruges som uddannelsessted

SKØRPING:I foråret blev det besluttet i en ny aftale mellem Professionshøjskolen UCN og Rebild Kommune, at man ville flytte et antal studiepladser fra pædagoguddannelsen ud i kommunen.

For den barske sandhed er, at der er brug for flere uddannede pædagoger i Himmerland til at dække fremtidens behov, og en del af løsningen ligger muligvis i en ny filial af pædagoguddannelsen på UCN.

Nu er der endelig nyt om, hvorhenne i kommunen de nye pædagogstuderende skal have hjemme. Hvis alt går efter planen, rykker de næste sommer til Skørping.

UCN har netop ansøgt uddannelses- og forskningsministeriet om godkendelse til at placere filialen i bygningerne, som tidligere husede et privathospital, og som har Rold Skov som nærmeste nabo.

- Med en placering midt i naturen får vi en unik mulighed for at skabe en særlig profil på uddannelsen i Skørping. Vi ønsker en uddannelse, som er kendetegnet ved at arbejde målrettet med natur og bæredygtighed. Vi vil for eksempel have helt andre muligheder for at rykke undervisningen udendørs, end vi eksempelvis har på vores campus i Aalborg, siger uddannelseschef for pædagoguddannelsen på UCN, Anne Krogh.

Hun håber, at den særlige profil kan være med til at tiltrække studerende både lokalt fra Himmerland, men også fra et større geografisk område.

Brug for pædagoger

I Rebild Kommune er borgmester Jesper Greth begejstret for udsigten til at få uddannelsen til Skørping. Han håber, at det vil gøre det nemmere at tiltrække pædagoger til kommunen, hvor et stigende børnetal betyder, at der inden for en kort tidshorisont bliver brug for flere medarbejdere til skole- og dagtilbudsområdet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det vil skabe bedre muligheder for at rekruttere pædagoger, når det nu bliver muligt at tage uddannelsen i Rebild Kommune. Især på lidt længere sigt, når der kommer nyuddannede pædagoger fra den nye filial, som kender området, har været her gennem studietiden og måske været i praktik i vores institutioner. Og en ny videregående uddannelse i kommunen er jo et kæmpe løft. Det vil skabe en hel ny dynamik og forstærke den positive udvikling, vi i forvejen oplever i disse år, siger Jesper Greth.

Han er heller ikke i tvivl om, at en pædagoguddannelse vil have stor betydning for udviklingen i hele Himmerland og ikke blot i Rebild Kommune.