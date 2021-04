Tidsplan for bankbyggeri skrider: Første spadestik udsat på ubestemt tid

STØVRING:Efter den oprindelige plan skulle der torsdag 15. april have været arrangeret et officielt første spadestik på et nyt stort byggeri i Jernbanegade i Støvring nabo til den gamle købmandsgård på hjørnet af Jernbanegade og Borupsallé.

Det er den almene boligorganisation Vivabolig i Aalborg, der står for at opføre 12 familieboliger i Jernbanegade på adressen nummer 26 og 28.

Men Vivabolig har nu aflyst og med henvisning til det aktuelle forsamlingsloft udsat arrangementet med deltagelse af borgmester Leon Sebbelin på talerstolen på ubestemt tid.

Spar Nord i stueplan

De 12 lejeboliger bliver placeret på første og anden sal i byggeriet, mens stueetagen bliver ramme for to erhvervslokaler på 406 og 58 kvm.

Sådan kommer det nye byggeri i Jernbanegade i Støvring til at se ud. Vivabolig bliver fremtidig ejer af de planlagte 12 almene familieboliger på første og anden sal. Illustration: Tegnestuen No. 57 i Nibe

Her får Spar Nord i Støvring nyt domicil, mens det lille erhvervslokale bliver fremtidig ramme for en lokalafdeling af Vivabolig i Aalborg.

Tidsplanen er skredet

Totalentreprenør på byggeprojektet i Jernbanegade er entreprenørvirksomheden Tom Jacobsen A/S i Aabybro.

Den oprindelige planlagte byggestart var 1. marts, men blev i stedet midt i marts måned.

Efter planen skulle Spar Nord rykke ind i deres nye rammer 26. juni, men ifølge boligadvokat Mogens Olesen, der er en del af investerkonsortiet bag byggeprojektet, bliver det grundet særlige omstændigheder, blandt andet corona og vejrforhold, i stedet 1. august.

- Også de 12 lejligheder på første og anden sal bliver forsinkede og derfor først klar til indflytning engang i oktober eller måske i november måned, påpeger Mogens Olesen.