Tilbage på HCI efter to dage i nyt job i Viborg

HAVERSLEV:Det er ikke mere end 14 dage siden, der på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole i Haverslev blev holdt afskedsreception for forstander Jens Brix Grønhøj.

Efter mange års ansættelse på HCI havde han pr. 1. september fået nyt job som leder af Ungdomsskolen i Viborg, men allerede efter to dage i det nye job, sagde Jens Brix Grønhøj op igen.

- Jeg kunne bare mærke, at mit nye job ikke var det rette match. Det tog jeg konsekvensen af og fulgte min mavefornemmelse, forklarer han i en pressemeddelelse fra HCI.

I stedet vender Jens Brix Grønhøj nu tilbage til HCI - til en forstanderstilling, som han i fremtiden kommer til at dele med Søren Troelsen.

- Da den mulighed opstod, var vi i ansættelsesudvalget ikke i tvivl om, at den konstellation vil være den bedste løsning for skolen.

- Jeg er rigtig glad for at kunne byde Jens Brix Grønhøj tilbage til skolen, hvor han og Søren Troelsen kan fortsætte det stærke parløb, som de har kørt de seneste 11 år – men nu som sidestillede forstandere, siger bestyrelsesformand Carsten Randers.

- Fokus for ansættelsesudvalget var at finde en forstander, der kunne fortsætte den solide drift af skolen, videreføre skolens værdier og samtidig videreudvikle skolen. Lige netop dette har Jens og Søren de seneste mange år vist, at de har flair for. De har selv ønsket at blive sidestillede, og samtidig har de overbevist os om, at de stadig har både hjerte for skolen og nye idéer at byde ind med, så vi fortsat kan skabe et fantastisk skoleår for vore 138 elever, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Jens Brix Grønhøj erkender selv, at det er en noget usædvanlig situation, at han blot 14 dage efter sin afskedsreception er tilbage på HCI.

- Men jeg var ganske enkelt ikke færdig med HCI. Derfor er jeg også glad for, at jeg har fået muligheden for at vende tilbage, siger han.

Også Søren Troelsen er glad for at kunne fortsætte sit parløb med Jens Brix Grønhøj i spidsen for HCI.

- Jeg er rigtig glad for den løsning. Vi har et unikt samarbejde, og vi har altid været meget ligeværdige i det daglige arbejde. Nu bliver det formaliseret, og det bliver spændende. Jeg ser frem til, at vi sammen med medarbejderne skal videreudvikle skolen til gavn for eleverne, siger Søren Troelsen.

Den nye forstanderduo tiltræder med øjeblikkelig virkning.