Tilbud til naturfolk: Tre shelters nu rejst i søanlægget i Haverslev

HAVERSLEV:Fremover får både cyklister og naturinteresserede mulighed for at overnatte på primitiv vis i søanlægget i Haverslev.

For her bliver der i øjeblikket efter længere tids planlægning rejst tre shelters langs et læbælte, og meget snart også en træbygning med primitive køkkenfaciliteter samt bad- og toiletforhold.

- Sidstnævnte er der hentet inspiration til ved shelter- og lejrpladsen i tilknytning til Boldrup Museum, forklarer Grethe Andreasen, formand for Haverslev-Ravnkilde Lokalråd.

Rådet har selv støtte projektet med 35.000 kroner, mens Rebild Kommune har bidraget med 100.000 kr. fra byzonepuljen.

Dertil kommer lokale sponsorater, blandt andet fra Jutlander Banks fond,Himmerlands Forsikrings fond og Friluftsrådet.

Shelters lavet som samlesæt

Det er Grethe Andreasen egen mand Vagner Andreasen, der som pensioneret tømrersvend har konstrueret de tre shelters i garagen i privaten som en slags nem samlesæt.

De tre shelters bliver opført som samlesæt og placeret langs læbæltet i søanlægget i Haverslev. Foto Lars Pauli

- Inspirationen til konstruktionen har jeg fundet på nettet, og hver enkelt shelter er på 2,4 gange 3 meter og får dermed plads til fem overnattende personer i hver. Ved siden af skal der opføres en bygning på fire gange otte meter, der skal rumme køkkenfaciliteter og bad og toilet samt et overdækket åbent gavlparti, hvor folk kan sidde og spise, forklarer Vagner Andreasen, og tilføjer:

- Toiletforholdende er nemlig meget rare at have i søanlægget, når der samles rigtig mange mennesker til eksempelvis den traditionelle sankt hans fest. Det vil også betyde, at vi fremover ikke længere behøver at benytte HAME spejdernes toiletfaciliteter på stedet.

Pris på flere hundrede tusinde

Vagner Andreasen har påtaget sig opgaven at koordinere og finde frivillige til at udføre det bygningsmæssige arbejde i søanlægget.

Tovholder for byggeprojektet Vagner Andreasen er selv uddannet tømrersvend, men er i dag gået på pension.Foto Lars Pauli

- Men reelt er det byens borgerforening, der har søgt penge til projektet realisering. Totalt løber byggeriet på i flere hundrede tusinde, og noget af årsagen til det er at der skal betale både tilslutningsafgift for vand, kloak og strøm for et samlet beløb på mellem 60.000 og 70.000 kr for installationerne i fælleshuset, som skal bygges på støbt sokkel, oplyser Vagner Andreasen.

Som formand for Haverslev Borgerforening oplyser Tove Hjulmann, at hun regner med at den samlede pris for det aktuelle byggeprojekt i søanlægget vil løbe op i omkring 350.000 kr.

Uvis tidsplan for indvielse

På nuværende tidspunkt tør Vagner Andreasen ikke sige, hvornår de tre shelters og fællesbygningen vil stå klar til brug.

- Det afhænger alt sammen meget af vejret og især om vi får en vinter med snevejr og frost samt omfanget af den frivillige arbejdskraft til byggeriet. Planen er dog at lige så snart de tre shelters står klar med et tag af pap går vi i gang med at støbe soklen til fællesbygningen. Så måske bliver vi helt færdige med projektet her i foråret eller først på sommeren, lyder hans umiddelbare vurdering.