To biler i frontalt sammenstød: Ung mand besad kanonslag og stor mængde stoffer

SULDRUP:Søndag aften 19.22 opstod et færdselsuheld, da to biler kørte frontalt sammen på Dalumvej i Suldrup.

Ifølge Nordjyllands Politi var der ingen personskade hos de involverede, en 19-årig ung mand fra Løgstør og en 25-årig mand fra Støvring. Dog mistænkte politiet hurtigt, at den unge mand var påvirket af stoffer.

I den 19-åriges bil fandt politiet ni gram kokain, 12 gram amfetamin samt to kanonslag.

Den unge mand blev anholdt og taget med på politistationen for at få taget en blodprøve. Det vides endnu ikke, om han var påvirket under kørslen, da politiet stadig afventer svar.