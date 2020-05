To indbrudstyve taget på fersk gerning i Støvring

STØVRING:Klokken 0.30 tirsdag kunne en patrulje anholde to unge mænd, der var taget på fersk gerning under et indbrud i et nybyggeri på Porsborgparken i Støvring. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup.

- En patrulje er der, da der kommer en bil med to mænd kørende ved en byggeplads, hvor der også er nogle skurvogne. Det viser sig, at der i bilen er koster, ledning og værktøj, så de bliver anholdt, siger han.

De to mænd på henholdsvis 22 og 23 år er kendt af politiet, og de er nu ført til arresthusene i Aalborg og Hobro, mens ordensmagten tager stilling til, om de skal i grundlovsforhør.