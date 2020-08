To mænd fængslet for tyveri af designerstole

STØVRING:To mænd er blevet varetægtsfængslet i sagen om tyveri af kostbare designerstole fra lærerværelset på Karensmindeskolen i Støvring.

Før weekenden anholdt politiet to mænd. Begge er 38 år, den ene bor i lokalområdet, den anden er fra Randers. De er sigtet for indbruddet, der skete natten til fredag.

Her knuste gerningsmænd en rude ind til lærerværelset og fjernede de 25 stole.

Oprindeligt havde personalrummet i alt 60 Wegner Y-stole til en nyværdi på over 200.000 kroner. Men 21. juli blev de første 35 stjålet ved et indbrud, før lærerværelset natten til fredag blev ryddet for de sidste designerstole.

Ulrik Terp fra Nordjyllands Politi i Hobro oplyser, at Retten i Aalborg har varetægtsfængslet de to mistænkte til 22. september.