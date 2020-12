To uheld i morgentrafikken: Motorvejen var spærret i en time

STRØVRING:Motorvej E45 var i en times tid spærret i nordgående retning ved frakørsel Støvring syd efter to uheld i morgentrafikken.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Det første uheld skete klokken 08.22, hvor to biler stødte sammen lige syd for Støvring nord. Bilerne holdt i nødsporet, og der var egentlig styr på trafikken, da der skete endnu et uheld blot halvanden kilometer sydpå.

Uheldet skete klokken 08.59, og her var det også to biler, der var stødt sammen.

De to biler holdt på vejbanen og spærrede motorvejen, og det var oprydningen efter det uheld, der spærrede for trafikken, oplyser vagtchefen.

Klokken 09.50 blev begge vognbaner åbnet.

Der er ingen melding om, at der er sket alvorlig tilskadekomst ved uheldene, men der er ambulancer på stedet, fortæller Jesper Sørensen.