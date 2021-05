Tobias lægger frivilligt jord til ny naturpark, hvor forældre og deres børn kan lære noget om naturen

NØRAGER:Hvad stiller man op med to hektar jord, når man selv kun har brug for halvdelen?

Svaret er ganske ligetil for Tobias Timmermann, der bor i Nørager.

Man laver ganske enkelt en park til gavn og glæde for byens borgere.

- Det hele begyndte med, at vi så ud over vores store grund på Vestermarksvej. En stor del af denne lå brak, og det så ikke særligt pænt ud. Derfor fik min hustru Pernille, der i øvrigt er anlægsgartner, og jeg den ide, at vi kunne jo skabe et stykke bynær natur, som kunne blive et sted, hvor forældre og deres børn kan lære noget om naturen og ikke mindst se den udfolde sig, forklarer Tobias Timmermann ivrigt.

Tobias Timmermann og sønnen Marius Skov Timmermann. Foto: Helge Søgaard

- Planen er, at man skal kunne gå tur mellem frugtbuske, vilde blomster og frugttræer. Og med en bålplads og nogle borde og bænke, så man kan hygge sig med bål og madpakker ved den lille sø, som området også rummer, siger Tobias Timmermann, der allerede har en tegning over den nye naturpark i Nørager klar.

Inspireret af Bonderøven

- Idéen fik yderligere næring af Bonderøvens udsendelser om vild natur midt i byerne og i folks haver, og da vi havde arbejdet lidt med idéen, henvendte vi os til projektet ”Vild med Rebild”, som tog rigtigt godt imod os. ”Vild med Rebild” bygger på, at man hjælper både private, firmaer og andre, som stiller jord til rådighed, med at skabe mere vild natur i kommunen.

Anne Ranch underviser i podning af æbletræer. Foto: Helge Søgaard

- Det behøver på ingen måde at være store parceller, for det kan fint være en stribe græs langs med en vej eller et andet område, som man ikke lige skal bruge til andre formål, siger formand Kersten Bonnen fra Vild med Rebild, der supplerer med, at Tobias Timmermanns grund rummer et stort potentiale for at skabe vild natur.

- Når han så ovenikøbet er indstillet på at skabe fri adgang for alle, så er det oplagt, at vi går ind i projektet og er med til at forberede tilplantningen, siger Kersten Bonnen, der har sat Tobias Timmermann stævne foran FDF-spejdernes hus ”Skrænten” i Nørager. I øvrigt samme sted hvor Tobias Timmermann selv har lært at holde af naturen.

Til daglig arbejder han som VVS-montør, og han har været aktiv FDF-spejder i Nørager siden barndommen, hvor utallige friluftsoplevelser har givet ham en stor interesse for naturen omkring os, men også forståelse for nødvendigheden af at skabe mere natur.

- De fleste, der blot kører gennem Nørager, ved slet ikke, at der er rigtig mange grønne arealer i og omkring byen, forklarer Tobias Timmermann, der også mener, at der ligger et stort potentiale i at skabe endnu mere natur i byen. Eksempelvis ved at byens virksomheder omdanner deres klippede græsarealer til vild natur i samarbejde med Vild med Rebild.

Vandværket også med

Sideløbende med Tobias Timmermanns projekt har Nørager Vandværk også meldt sig på banen for at skabe mere natur. Det er nemlig planen at tilplante den såkaldte vandværksgrund med 75 frugttræer.

Tinne Nielsen (tv) og Ingrid Nielsen (th) podede ivrigt. Foto: Helge Søgaard

Omkring 15 lokale ildsjæle var forleden samlet på arealet for at lære, hvordan man poder små nye æbletræer - og for at høre nærmere om planerne for den nye naturpark på vandværksgrunden.

Der var tilkaldt professionel assistance, idet Anne Ranch fra Green Button i Aalestrup underviste de fremmødte i podning.

Green Button har specialiseret sig i at designe grønne arealer, hvor plantesammensætningen matcher både omgivelser og den daglige brug af arealerne.

Lokal opbakning

Tinne Nielsen og hendes mor, Ingrid Nielsen, var blandt de fremmødte, og det gik rigtigt godt med at lave de rigtige snit i podekvistene og vikle bånd omkring samlingen, så man undgår, at der kommer bakterier og svampesporer ind til stedet, hvor de små kviste skal vokse sammen og blive til nye æbletræer på vandværksgrunden.

- Det er faktisk ikke så svært, når man har en god instruktør til at forklare teknikken. Vi vil begge gerne lære at pode, og så betyder det meget for os, at vi er med til at skabe et nyt stykke natur, som vi alle kan få glæde af i fremtiden, siger Tinne Nielsen mens hun slår knude på båndet, der holder sammen på kvistene.

- Der er allerede udarbejdet en tilplantningsplan for området, hvor man både tilgodeser, at naturen på området skal vokse uden brug af sprøjtemidler, men også at udsigten til den flotte gravhøj lige ved siden af arealet bevares, supplerer Kersten Bonnen fra Vild med Rebild.

- Så det er da bare fantastisk, at vi således har to rigtig gode projekter i gang her i Nørager, og tænk på hvor smukt det bliver, når de små nye æbletræer vokser sig store og blomster her i foråret.