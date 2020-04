Tøjbutik i Støvring nu med drive-in salg

STØVRING:Et meget usædvanligt initiativ har nu set dagens lys i Støvring by, nemlig en drive-in tøjbutik på bytorvet.

Bag det usædvanlige initiativ står Mads Thorhauge, indehaver af herretøjsbutikken MATHstore.

- Jeg lancerede drive-in salget tirsdag 7. april, hvor jeg i opslag på de sociale medier gav mine kunder mulighed for at prøve tøj i bilen og købe det uden fysisk kundekontakt som inde i min tøjbutik. Det gav mig allerede efter den første dag over 10.000 positive tilbagemeldinger på nettet, hvor folk roste mig for mit noget anderledes initiativ i disse corona tider, forklarer Mads Thorhauge stolt.

Rådgivning er nøgleordet

Flere vil umiddelbart tænke, hvordan man som kunde eksempelvis kan prøve et par bukser på føresædet i en personbil før et eventuelt køb.

Mads Thorhauge erkender da også, at dette tilbud i opslaget mest var tænkt som et sjovt forslag.

- Drive-in kunderne kontakter mig nemlig på forhånd enten på telefon eller via mail med deres ønsker omkring køb af herretøj i min butik. Jeg rådgiver dem derfor omkring hvilke tøjmærker der er i butikken og hvilke størrelse de eksempelvis helt præcist skal have ved køb af bukser. Det kan nemlig variere meget fra mærke til mærke, pointerer han.

Kunder fra nær og fjern

Her en uge efter at Mads Thorhauge introducerede drive-in salget foran sin MATH-Store tøjbutik har omkring 20 bilister benyttet sig af den alternative kundebetjening, hvor han personligt har bragt det ønskede herretøj ud på parkeringspladsen til dem.

- Kunderne er primært mænd i alderen fra 25 til 35 år, men der har da også være mænd i alderen fra 40+. De kommer alle fra et stort geografisk område, lige fra Hadsund til Hornum. Her 1. og 2. påskedag, hvor jeg alligevel var i butikken, havde jeg eksempelvis to kunder fra henholdsvis Aalborg og Nørresundby, fortæller Mads Thorhauge.

1 Mads Thorhauges herretøjsbutik MATHstore på bytorvet i Støvring åbnede i november 2016 og markedsfører et bredt udvalg fra kendte danske og internationale brands til unge fyre og mænd.Foto: Claus Søndberg

Hvor længe han fortsætter sit ekstraordinære tilbud med drive-in salg af herretøj som supplement til det direkte salg i butikken og via sin webshop ved han ikke på nuværende tidspunkt, fordi det afhænger helt af situationen omkring den aktuelle corona epidemi i Danmark.