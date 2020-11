Tøjfirma overtager sløjfet gravhøjsplads: Nybygget domicil klar om godt et år

Rent facademæssigt kommer afsnit 2 af erhvervsbyggeriet Porsborgparken i Støvring til at ligne afsnit 1 på nabogrunden mod nord, men indvendigt er der med et enkelt lejemål store forskelle med blandt andet kun en samlet administrationsfløj. Resten af bygningen får funktion som lagerhaller for tøjvirksomheden Startex fra Svenstrup