Tog holdt stille i morgentrafikken: 33-årig mand truede DSB-personale

Truende adfærd fra en 33-årig mand betød, at flere nordjyske togpassagerer torsdag morgen blev forsinket på deres rejse.

Den 33-årige mand var steget ombord på et intercity-tog fra Aalborg med retning mod København.

Da han blev bedt om at vise billet, blev han truende overfor personalet.

- Han havde en ungbillet men ville ikke vise ID, fortæller Jørn Kresten Nielsen, der er politikommissær og leder beredskabet i Himmerland.

Da toget nåede stationen i Skørping kort før klokken 8.30, kontaktede DSB-personalet politiet.

Toget holdt stille i godt et kvarter på stationen, mens man ventede på en patrulje.

Klokken cirka 8.50 kunne toget fortsætte sin rute mod København - nu uden den 33-årige passager, der var blevet bortvist med hjælp fra politiet.

- Vi sendte en vogn ud med to betjente. Manden gik selv med ud af toget. Han var meget forurettet. Han følte sig som den forurettede i sagen, siger Jørn Kresten Nielsen.

Den 33-årige mand, der bor i Aalborg, slipper formentlig for en bøde.

- Vi har ikke modtaget nogen anmeldelse fra DSB. Han var ikke så truende, at der er tale om en overtrædelse af straffeloven om vold eller trusler om vold mod offentligt ansatte, siger Jørn Kresten Nielsen.

Han fortæller, at politiet jævnligt kaldes ud til togstationer for at bortvise passagerer, der har virket truende på togpersonalet.

- Det hænder også, at vi udskriver en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men det har vi ikke gjort i sagen her. Personalet i toget beskrev manden som let truende, siger Jørn Kresten Nielsen.