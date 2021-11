Tommy Degn ude: - Vi har i den grad fået tæsk

REBILD:444 stemmer var alt hvad Dansk Folkeparti opnåede på valgaftenen, og på et meget tidligt tidspunkt i valgcaféen i STUBhuset i Støvring erkendte spidskandidat Tommy Degn valgnederlaget.

- Vi har satme i den grad fået tæsk her ved kommunalvalget, lød det spontant og bramfrit fra den sygdomsramte Tommy Degn, der på valgaftenen var i selskab med hustruen Hanne samt folketingsmedlem og tidigere byrådskollega Lise Bech fra Støvring.

Hun skulle have bistået ham i de forventede forhandlingerne i valgforbundet med Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Men kun Tommy Degn nåede kortvarigt to gange ind til forhandlingerne bag de lukkede døre med en slutbemærkning sidste gang om at det med det nu erkendte valgnederlag ikke længere havde et formål.

Kort tid efter forlod Lise Bech i al hast STUBhuset, mens Tommy Degn og hustru blev lidt længere.

Fra mange sider var der stor opmærksomhed på hans sygdomsforløb med mange personlige henvendelse til ham rundt i valgcaféen.