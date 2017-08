Torsdag sidste dag for Søren Søe i byrådet

REBILD: Når byrådet samles til byrådsmødet torsdag aften på det nye rådhus i Støvring, bliver det for Søren Søe fra Oplandslisten tale om sidst arbejdsdag som lokalpolitiker i hvert fald de næste godt fire år.

- Jeg har sendt en anmodning til byrådet om min udtræden per 1. september. Årsagen til at det skal ske nu og ikke som tidligere bebudet ved årsskiftet og dermed afslutningen af denne valgperiode er at jeg i øjeblikket har så mange jern i ilden med en stor vækstplan for min virksomhed, at den tager en meget voldsom del af min tid. Det betyder at jeg ikke føler at kunne engagere mig 100 procent i arbejdet som lokalpolitiker, som jeg virkelig også ønsker, forklarer Søren Søe og tilføjer:

- Men der er kun tale om en pause fra min side til byrådsarbejdet, fordi jeg senere vender stærkt tilbage. Mine otte år i byrådet har nemlig været nogle både gode og lærerige år, hvor Oplandslisten også har fået gennemført nogle ting jeg mener sender Rebild Kommune i den rigtige retning.

Axel René Aubertin tager over

Ved Søren Søes udtræden af byrådet torsdag aften indtræder i hans sted Oplandslistens første suppleant Axel René Aubertin.

I byrådets dagsorden torsdag aften indstilles det at Axel René Aubertin overtager hans plads i økonomiudvalget samt at Søren Søe fortsætter byrådsperioden ud som bestyrelsesmedlem i Rebild Forsyning A/S.

Oplandslisten har mandag aften i øvrigt opstillingsmøde på Rebildhus for kandidater til kommunalvalget 21. november.