Totalt udsolgt: Koldkrigsbunker er et kæmpehit

REBILD:Kort tid før den officielle åbning af det nye koldkrigsmuseum Regan Vest kan Nordjyske Museer konstatere, at de råder over en vaskeægte publikumstræffer.

For trods kritik af billetpriserne strømmer kunderne nemlig til. Da billetterne blev sat til salg 1. november, blev der solgt ca. 5000 billetter det første døgn, og med blot tre uger til, at offentligheden 13. februar lukkes ind, er der nu solgt flere end 20.000 billetter til en guidet rundvisning i bunkeren, maskinmesterboligen og de tilhørende udstillinger.

Regan Vest Regan Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) er en 5500 m2 stor atomsikker bunker, der i al hemmelighed blev opført i årene 1963-1968 med det formål at huse regering og regent i tilfælde i af en atomkrig. Anlægget var en del af beredskabet frem til 2012, men blev fredet i 2014 og kan snart åbne for offentligheden.

Det samlede anlægsbudget er på godt 78 mio. kr.

Museet har fået støtte fra følgende:

Den filantropiske forening Realdania (31,3 mio. kr.)

Augustinus Fonden (10,5 mio. kr.)

Nordea-fonden (3,15 mio. kr.)

Spar Nord Fonden (2 mio. kr.)

Jutlander Fondene Himmerland 0,5 mio. kr.

Region Nordjyllands Vækst Forum (1,2 mio. kr.)

Aalborg Kommune (4,15 mio. kr.)

Rebild Kommune (5,22 mio. kr.).

Dertil en anlægsbevilling fra Folketinget (20,1 mio. kr.). Kilde: Nordjyske Museer VIS MERE

- Jeg er en meget glad og tilfreds museumsdirektør. Vi vidste godt, at der var stor interesse for Regan Vest, hvilket vi blandt andet fik bekræftet, da vi satte de første billetter i salg. Men det er også siden gået over al forventning. Det er fantastisk, at vi allerede nu har solgt 20.000 billetter, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach.

Da museet åbnede for billetsalget 1. november, blev mange overrasket og vrede over mindsteprisen på 270 kroner for en billet.

- I kan ikke seriøst mene den billetpris for en rundvisning på halvanden time. Det er ubehøvlet, som en af mange forventningsfulde museumsgæster skuffet skrev på museets Facebook-side.

Autencitet skal bevares

Dengang forsvarede - og forklarede - Lars Christian Nørbach entreprisen med en forretningsmodel, som er baseret på, at der ikke kan lukkes et ubegrænset antal gæster ind i bunkeren.

Der var plads til 350 mennesker i den 5500 m2 store bunker. Her ses kantinen, hvor beboerne skulle indtage måltiderne. Bunkeren åbner for offentligheden 13. februar, og her kan man blandt andet komme med på en rundvisning, der afsluttes med smørrebrød i selvsamme kantine. Foto: Lars Horn for Nordjyske Museer

- Vi har en bunker, der står intakt. Hvis den skal gøre det om 50-100 år, så kan vi ikke bare lukke 100.000 i gennem om året. At sørge for at autenticiteten overlever har været en af hovedhjørnestenene i den forretningsmodel, vi er kommet frem til. Den anden hovedhjørnesten er brandstrategien. Vi har nogle begrænsninger fra beredskabet i forhold til, hvor mange vi må lukke ind i bunkeren. Vi må være 65 derinde ad gangen, lød hans forklaring til Nordjyske.

Det velsmurte billetsalg tyder da også på, at der er mange, som ikke lader sig skræmme af prisen. Og selv om flere en 20.000 solgte billetter betyder, at der er totalt udsolgt i de første uger efter åbningen, forsikrer Lars Christian Nørbach, at der stadig er mulighed for at få sin nysgerrighed stillet i de første måneder efter åbning.

- Vi har sat en god portion i salg her fra start for at imødekomme den store interesse, fortæller museumsdirektøren.

Bygget i al hemmelighed

Regan Vest blev i al hemmelighed bygget i 1960’erne med det formål at huse regering, embedsfolk og regent, hvis den kolde krig udviklede sig til en regulær angrebskrig. I alt har koldkrigsbunkeren plads til 350 personer. Den blev taget ud af beredskabet i 2012, hvorefter dens eksistens blev kendt i den brede offentlighed.

Den gule murstensvilla, hvor opsynsmanden boede med sin familie, er indrettet som et hjem kunne have set ud i 1980. Her kan publikum møde familien i huset, som foruden mor og far består at en teenagepige og en mindre dreng. Foto: Lars Horn for Nordjyske Museer

I dag står bunkeranlægget stadig fuldt møbleret med originalt interiør – lige fra Arne Jacobsen-stole og lamper over sengetøj fra Nordisk Fjer til kommunikationsudstyr og Nato-stempler. Der findes ikke tilsvarende bunkeranlæg med originalt interiør andre steder.