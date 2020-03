Tovholder fra klimaugerne i Rebild: - Jeg er helt overvældet

REBILD:Klimaugerne i Rebild har efterhånden grebet så meget om sig, at det kniber med at få arrangementerne presset sammen i de to uger op mod påske, som var det oprindelige udgangspunkt.

Selve den officielle åbning er først programsat til lørdag 21. marts, men i realiteten blev Klima Rebild 2020 allerede skudt i gang i går.

Nemlig med et arrangement på Kulturstationen i Skørping, hvor Elena Askløf og Peter Laugesen under overskriften ”Vores Europa møder vores ungdom” berettede om deres mange rejser, der har ført dem rundt i Europas afkroge.

Alt i alt byder programmet for ”Klima Rebild 2020” på ikke færre end 27 åbne arrangementer - foruden en stribe arrangementer for lukkede målgrupper.

Til stor begejstring for geograf Mette Kann-Christiansen, der i år for første gang står som kommunal torvholder for klimauge-aktiviteterne.

- Jeg kan bare sige, at jeg er helt overvældet.

- Jeg oplever virkelig, at der rundt om i hele kommunen er rigtig stor opbakning bag de forskellige klimaaktiviteter, bemærker hun.

Et af ”fyrtårnene” i forbindelse med klimaugerne er selvsagt det officielle åbningsarrangement i Støvring 21. marts.

Hovedparten af arrangementet er henlagt til Bavnebakkeskolen, hvor der bl. a. vil være workshops, foredrag og verdensmåls-bingo med Karsten ”Kortbuks” og paneldebat om miljøvenlig transport med deltagelse af blandt andre formanden for kommunens tekniske udvalg, Kim Edberg Andersen.

Dertil skal lægges, hvad der ifølge arrangørerne selv tegner til at blive ”Nordjyllands største elbilsdag” med et bredt udvalg af stort set alle de el-biler, der i dag kan købes på det danske marked.

- Elbilsdagen var også på programmet i fjor, men i år har vi en klar forventning om, at arrangementet bliver et endnu større trækplaster, forudser Mette Kann-Christiansen.

Et andet arrangement, som med sikkerhed kommer til at tiltrække mange interesserede, er debatmødet om klima og arealanvendelse, som afvikles på Rebildcenteret i et samarbejde mellem Agri Nord og Danmarks Naturfredningsforening.

Mødet 30. marts med undertitlen ”Plads til både landbrug og natur?” byder bl. a. på indlæg af folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen, og selve paneldebatten styres på aftenen af journalist Søren Bjørn-Hansen.

- Endnu er der vist ikke helt udsolgt, men det er tæt på. Så det er bare med at få sig meldt til hurtigt muligt, hvis man gerne vil være sikker på at få en plads, tilråder Mette Kann-Christinsen.

Et tredje arrangement, som på forhånd har været omgærdet af stor interesse på de sociale medier, er besøget på Guldbæk Vingaard 22. marts.

Vingården byder i anledning af klimaugerne på gratis rundvisning og vinsmagning til favørpris, og det er der tydeligvis mange i lokalområdet, der finder appetitvækkende.

Selv byder Rebild Kommune lørdag 4. april på åben genbrugsplads i Sørup med mulighed for at bygge fuglekasser af affaldstræ og chance for at komme helt tæt på en skraldebil.

På foredragsfronten kan Klimaugerne i Rebild bl. a. byde på kapaciteter som forfatter og bioetiker Mickey Gjerris, professor i glaciologi Dorthe Dahl-Jensen og professor i organisations- og ledelsesteori Steen Hildebrandt, og så er der naturligvis også det afsluttende byttemarked på Kulturstationen i Skørping, som gennem årene har udviklet sig til et nærmest uundværligt punkt på Klima Rebild-programmet.

Det samlede program for klimaugerne i Rebild kan nærmere studeres på hjemmesiden klimarebild.dk eller Facebook-siden klimarebild.