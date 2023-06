Traditionen tro - og næste år bliver det rigtig stort

TERNDRUPLUND:Der var massevis af dem spredt ud over Nordjylland - ja hele Danmark for den sags skyld, da det blev fejret, at Danmark i 1848 fik sin første grundlov.

Grundlovsmøder var der derfor mange af, og et af de mest traditionsrige fandt som vanligt - fristes man til at sige - i Terndruplund. At der er traditioner bag, afspejler sig tydeligt i, at det var nummer 174 af slagsen.

Så næste år bliver det rigtig stort, når der er 175 års jubilæum for grundlovsmødet.

Med omkring 250 deltagere var der pæn tilslutning til mødet, hvor Sigfreds Fodvarmere sørgede for underholdningen og traditionen tro til en officiel start lod de fremmødte afsynge "Jeg elsker de grønne lunde".

De ligeså traditionelle taler var lagt i munden på to lokale folketingsmedlemmer: digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) og Flemming Møller Mortensen (S).

Ligeså traditionelt afsluttedes grundlovsmødet med nationalmelodien "Der er et yndigt land", hvorefter der var fællesspisning og dialog med de to talere.

Grundloven fejret i idyllen ved Terndruplund