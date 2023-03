Landsby er ved at drukne i trafik: - Kære politikere, tænk nu over konsekvenserne

GL.SKØRPING:Bilerne kommer tæt, og de kommer hurtigt. Især i de travle timer morgen og eftermiddag er det med at se sig for, når man færdes i Gl. Skørping.

- Det er irriterende, og det er skide farligt. Vi er en by med mange børn og en fælles legeplads i midten, men forældrene tør ikke længere bare lade deres børn krydse vejen for at bruge den. Og i et hus ved svinget har de flere gange oplevet biler i forhaven, fordi bilisterne kommer for hurtigt og ikke er opmærksomme, siger Thomas Rafaelsen, beboer i Gl. Skørping.

Han, Thomas Lam og Bente Møller Knudsen står på hjørnet af Gl. Skørpingvej og Skindbjergvej og betragter bilerne, der kører igennem Gl. Skørping en solrig sen eftermiddag.

De seneste år er trafikken kun blevet tættere og tættere på landsbyens smalle veje - seneste trafiktælling sagde knap 2500 biler i døgnet og en tophastighed på knap 70 kilometer i timen ved byskiltene - og hvis ikke politikerne reagerer, vil det blive værre også de kommende år, mener landsbyboerne, der nu længe har forsøgt at råbe byrådspolitikerne op.

- Problemet er jo, at Skørping er populær, men reelt kun kan vokse én vej, nemlig nordpå ud imod os i Gl. Skørping. Så der er blevet bygget meget i den retning de seneste år, men politikerne har glemt at tænke over, hvor den ekstra trafik, det medfører, vil blive ledt hen - også når der nu snart kommer en ny børnehave på Gl. Skørpingvej, forklarer Thomas Lam, der har boet i Gl. Skørping med sin familie i nu 11 år.

- Vi faldt for freden og roen i landsbyen. Men trafikken går virkelig ud over den oplevelse. Gl. Skørping er ved at blive en gennemkørselsby, og det er ved at smadre landsbylivet herude, siger Thomas Lam.

Symptombehandler igen og igen

En stor del af den ekstra trafik, som borgerne i Gl. Skørping er så trætte af, både kommer fra og går mod Skørping - paradoksalt nok.

- Jo længere ud ad Gl. Skørpingvej, der bliver bygget, jo længere bliver der til børnehave og skole i den anden ende af byen. Og vejen igennem byen er fuld af kryds, chikaner og trafik, så det får mange til at køre ad bagvejen herud omkring Gl. Skørping, siger Bente Møller Knudsen.

- Vi har små, smalle veje herude, som slet ikke er gearede til den trafik, vi oplever nu. Det er farligt. Men som vejene i selve Skørping er indrettet, kan vi jo godt se, hvorfor bilisterne trækker denne vej, tilføjer hun.

De seneste år har borgerne i Gl. Skørping kunnet se udstykningerne skyde op langs Gl. Skørpingvej - men der er ikke fulgt nogen plan med for, hvordan trafikken derfra skulle afvikles eller fordeles. Derfor føler de, at de som nabolandsby nu får lov til at betale regningen i form af øget trafik uden regulering. Foto: Lars Pauli

Derfor har de kontaktet kommunen ad flere omgange, og i januar mødte 50 beboere i landsbyen op til et møde med to ansatte fra Rebild Kommune for at kortlægge problemet og komme med deres løsningsforslag - blandt andet flere chikaner igennem Gl. Skørping.

Men det helt store problem, mener både Thomas Agerbo Rafaelsen, Thomas Lam og Bente Møller Knudsen, er, at Rebild Kommune ikke har en brugbar helhedsplan for Skørping, men derimod bare laver lappeløsning på lappeløsning.

- Vi sidder jo med det indtryk, at der bliver symptombehandlet igen og igen, når det kommer til Skørping. Det er sagen med den nye børnehave et glimrende eksempel på. Det virker, som om den bare bliver placeret et sted, uden at man undersøger, hvordan det vil påvirke trafikken. Rundkørslen ved skolen er et kapitel for sig, hvor man for at spare penge i sin tid endte med at lave en løsning, hvor de cyklende skolebørn er ekstremt udsatte, så nu skal den trafiksikres, siger Thomas Agerbo Rafaelsen.

Det, byen har allermest brug for, er en ny forbindelsesvej fra Gammelskørpingvej til Buderupholmvej, så nybyggerkvartererne har nemmere adgang til skolen og hallen og derfra kan komme videre til Støvring og motorvejen, mener borgerne i Gl. Skørping.

Thomas Lam (tv.), Thomas Rafaelsen og Bente Møller Knudsen frygter, at landsbylivet, som de kender og elsker det, vil forsvinde, hvis ikke kommunen får løst problemerne med den megen ekstra trafik igennem Gl. Skørping. Foto: Lars Pauli

- Men det kræver, at politikerne handler og snart får købt noget jord, så de har et sted at lægge den vej, siger Thomas Lam.

Mange begrænsninger

Problematikken med stigende trafik og manglende infrastruktur er én Peter G. Hansen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, nemt kan genkende - han og resten af oppositionen har flere gange bragt den op i byrådssalen, men indtil videre uden den store succes.

- Det kendetegner desværre udviklingen i hele Rebild Kommune, at vi får for mange løsninger, hvor vi ikke har tænkt det helt igennem, før vi får taget en beslutning. Det er sket med placeringen af børnehaven i Skørping og nu også med placeringen af en ny skole i Støvring. Det er, som om vi altid er på bagkant med blandt andet trafik og infrastruktur i den slags sager, siger Peter G. Hansen.

Han og flere af de andre oppositionspolitikere har reageret med støtte til Gl. Skørping-borgernes kamp for mere trafiksikring og en ny forbindelsesvej til Buderupholmvej - for de deler bekymringen for den øgede trafik på de små veje nord for Skørping.

Vejene i og omkring Gl. Skørping er ikke gearede til at kunne håndtere al den trafik, de mange nye udstykninger i den nordlige ende af Skørping medfører, lyder kritikken. Foto: Lars Pauli

Det fremgår af svarene på den mail, som borgerne i januar sendte ud til samtlige byrådspolitikere i Rebild Kommune, og som Nordjyske har fået indsigt i.

Borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth (V), er imidlertid ikke bekendt med, at der skulle være problemer med den trafikale situation i Gl. Skørping. Han forklarer dog, at der altid er opmærksomhed på de påvirkninger af trafikken, udvikling medfører.

- Infrastruktur er en svær, men også en nødvendig størrelse at forholde sig til. Og vi forholder os til den hele tiden. Vi kan jo ikke udvikle områder og byer, uden at det medfører mere trafik. Så der handler det om skelne mellem, om trafikken er generende eller direkte farlig, siger Jesper Greth.

- Mig bekendt har vi tidligere løst problemet med for tung trafik på strækningen mellem Gl. Skørping og Støvring, men en ny forbindelsesvej mellem Gl. Skørpingvej og Buderupholmvej er jo ikke bare sådan lige at anlægge. Den skal jo passere både en jernbane og et fredet område, så det sætter jo sine begrænsninger, siger Jesper Greth.

- I det hele taget er det jo udfordringen for Skørping - at byen er meget begrænset af forskellige ting. Men der ligger en udviklingsplan, og det er den, vi arbejder ud fra, tilføjer han.