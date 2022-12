Tre ud af fem centre for svage ældre lukker

REBILD:Ældrerådet har på forhånd advaret, men fra nytår bliver det til virkelighed. Tre ud af Rebild Kommunes fem dagcentre for ældre og svage borgere lukker.

Baggrunden er Venstre og Konservatives budgetaftale. Der spares 800.000 kroner om året.

Nu har ældre-, pleje- og omsorgsudvalget sat navn på centrene, der lukker om tre uger.

Det er slut med et dagcenter i Rørbæk, Skørping og Mastruplund i Støvring.

De knap 100 borgere, som i dag er visiteret og på kommunes regning transporteres til centrene, skal samles på to adresser. Demensplejehjemmet Ådalscentret i Støvring fortsætter som dagcenter for borgere med demens. Plejehjemmet Himmerlandshave i Suldrup bliver dagcenter for borgere med andre sygdomme og handicaps.

Dagcentre Rebild Kommune har i dag visiteret dagcenter på plejehjemmene i Rørbæk, Suldrup, Skørping og Mastruplund og Ådalscentret i Støvring.

Et visiteret dagcenter er for borgere, som har nedsat funktionsevne og på et dagscenter kan vedligeholde og udvikle færdigheder såvel fysisk, psykisk som socialt.

Kommunen visiterer borgere til dagcentret og betaler for transport frem og tilbage.

I øjeblikket er 24 borgere visiteret til dagcentret på demensplejehjemmet Ådalscentret i Støvring.

73 borgere er visiteret til dagcentrene i Skørping, Rørbæk, Suldrup og Mastruplund i Støvring.

Ved at samle borgerne på to centre, kan Rebild Kommune spare 800.000 kroner om året.

Kommunen har en årlig udgift på 1,2 millioner kroner til at transportere borgerne frem og tilbage fra centrene.

Udgiften forventes ikke at stige, når der bliver færre centre. VIS MERE

Allerede under efterårets budgetforhandling reagerede Ældrerådet i Rebild Kommune og advarede om, at nogle borgere ville få meget lang transporttid.

- Vi er en kommune med lange afstande, og borgere fra nær og fjern skal køres til enten Suldrup eller Ådalscentret. Der er tale om borgere, der på den ene eller anden måde er svækkede. Vi frygter, at mange vil vælge den lange køretur fra. Bor du f.eks. i Bælum, risikerer du at skulle køre tre kvarter til en time hver vej for at komme til Suldrup, siger Holger Pedersen, formand for Ældrerådet.

Holger Pedersen, formand for Ældrerådet, frygter, at nogle borgere vil vælge dagcentrene fra på grund af en længere køretur. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Jeanette Sagan (K), formand for ældre-, pleje- og omsorgsudvalget, understreger, at centraliseringen af dagcentrene ikke kun handler om at effektivisere.

- Ved at samle kompetencerne på to centre, kan vi give borgerne et bedre tilbud.

Hun henviser til, at de to "overlevende" centre får heldagstilbud, så borgerne kan komme i aflastning i en hel dag og deltage i flere aktiviteter.

Hun mener, det er svært at vide, om færre borgere vil benytte dagcentrene, når transporttiden øges.

Jeanette Sagan, konservativ formand for ældre- pleje- og omsorgsudvalget i Rebild Kommune, slår på, at det er en fordel af samle personalekompetencerne på færre dagcentre. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Jeg ved godt, at det kan blive en lang køretur for nogle, og det forsøger vi at tage hånd om ved at give et heldagstilbud. Så har borgeren mulighed for at få et hvil i løbet af dagen, og så er det forhåbentlig lettere at acceptere den større afstand, siger udvalgsformanden.

Nej til centralisering

Ådalscentret i Støvring er kommunens specialiserede plejehjem for demente, og derfor anbefalede kommunens forvaltning at bevare dagcentret for demente netop her.

Desuden anbefalede man Suldrup, fordi de fleste brugere af dagcentre i dag bor i kommunens vestlige og sydlige ende.

Et flertal i ældreudvalget bestående af Jeanette Sagan (K), Nicolai Niemann (K) og Maybritt Toft Pedersen (V) stemte for at bevare Suldrup og Ådalscentret i Støvring og lukke de tre andre centre.

Thøger Elmelund Kristensen (S) ønskede at bevare de to dagcentre i Skørping og på Ådalscentret.

Sandie Jellesen fra Den Sociale Fællesliste argumenterede for at bevare alle fem dagcentre.

- Jeg ved godt, at de visiterede borgere under alle omstændigheder skal ud at køre i taxi, men der er godt nok langt fra kommunens østende og til Suldrup. Det er ikke værdigt, at disse ældre borgere skal køres så langt, mener hun.

- Måske er der en fordel i at samle personalets kompetencer på færre centre, men vi ønsker altså ikke at støtte den form centralisering af den borgernære velfærd, fastslår Sandie Jellesen.