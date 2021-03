Tre udsigtsgrunde solgt i budrunde: Mindstepris fastlagt til 380.000 kr.

HAVERSLEV:Sidste frist for at afgive et købstilbud på en af de 10 første af i alt 33 grunde i den kommunale udstykning Amtoften i Haverslev er netop afsluttet efter en fire uger lang budrunde.

Det har nu resulteret i at de tre første grunde er solgt til interesserede lokale købere, og som tovholder for Rebild Kommunes grundsalgskontor kommer dette antal ikke bag på Bente Christensen.

- Det var egentligt nok hvad jeg selv havde forventet, også set i lyset af at de 10 grunde først er fuldt byggemodnede og klar til bebyggelse omkring 1. oktober, påpeger hun.

Mindstepris på 380.000 kr.

Fra kommunal side er der på forhånd fastlagt en mindstepris på 380.00 kr. for hver af de 10 grunde, der varierer fra 1007 til 1095 kvadratmeter.

Efter den afsluttende budrunde er det derfor muligt at købe de resterende syv grunde for denne mindstepris.

For byrådsmedlem Peter Hjulmann i Haverslev kommer interessen for de første grunde i den kommunale udstykning heller ikke som en overraskelse.

- Jeg er selv i kontakt med nogle flere interesserede købere, der gerne vil bosætte sig i Haverslev. Derfor tror og håber jeg de andre syv grunde snart vil blive solgt. Desværre tillader Rebild Kommunes økonomi nok ikke at de resterende 23 planlagte grunde i udstykningen så snart bliver byggemodnet, erkender Peter Hjulmann nøgternt.

Formand: - salg som forventet

Som formand for lokalrådet for Haverslev-Ravnkilde glæder salget af de tre første byggegrunde også Grethe Andreasen.

- Det selv om antallet var hvad jeg selv havde forventet, fordi der generelt er tale om billige byggegrunde i forhold til i større byer uanset at jeg ikke ved hvad de tre købere har budt for grundene. At de har valgt de tre øverste grunde i udstykningen længst mod nordvest med udsigt til marker ville også have været mit eget private valg, påpeger hun.

De tre allerede solgte grunde er markeret med blåt, mens de grønne er de resterende syv i første etape i udstykningen Amtoften.

I lighed med Peter Hjulmann forventer hun også at de resterende syv kommunale byggegrunde hurtig får nye ejere her i år, også fordi ledige byggegrunde i flere år har været en mangelvare lokalt .

- Ny bosætning er jo også altafgørende for udviklingen i en by som Haverslev, som jo er et rent smørhul at bo i tæt på alting, både som ejer og lejer. Det illustrerer det nuværende boligsalg jo også ganske klart. understreger hun.