Truende nabo anholdt af politi

BÆLUM: Råben, skrigen og opførsel, der blev opfattet som truende, blev tirsdag eftermiddag for meget for en beboer på Fredlundsvej, Solbjerg, ved Bælum.

Genboen tilkaldte politiet, der ikke fik et meget bedre indtryk af den 40-årige. Efter at have forsøgt at tale ham til ro et stykke tid oplevede de ham som så meget på tværs, at de skred til en egentlig anholdelse.

Betjentene tilkaldte også en læge for at få styr på, om manden var påvirket af at have indtaget stoffer, piller eller alkohol.

Politiet har tidligere været ude til en episode på adressen.