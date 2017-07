Trump prægede Rebildfest

REBILD: USA’s nationaldag 4. juli blev tirsdag eftermiddag traditionen tro fejret i Rebild Bakker med taler, flaghejsning og musikalsk underholdning. Siden 1912 har danskere og amerikanere fejret dagen sammen i bakkerne. 105 år efter er det fortsat en begivenhed både amerikanere med danske rødder og nyere generationer vender hjem for at deltage i. Omend interessen har været stødt dalende siden 1948, hvor 50.000 valfartede til bakkerne. Sidste år besøgte kun 2000 gæster bakkerne, men i år ser det anderledes positivt ud, forventer sekretariatsleder Lars Bisgaard:

- Jeg regner med at, vi i hvert fald når op på 2500 deltagere. Der har i det hele taget været rigtig meget opmærksomhed om festen i år. Og jeg tror, det skyldes, at præsidenten hedder Trump. Vi har fået henvendelser fra mange flere medier end tidligere år, fortæller han.

Dagen i Rebild startede kort før 12 med fuldt hus i frokostteltet, hvor der blev indtaget blandt andet frikadeller og snaps, inden det gik løs med flaghejsning, nationalsange efterfulgt af taler og underholdning i bakkerne.

Foto: Henrik Bo

Årets amerikanske hovedtaler var i år den nordjyske eventyrer René Gross Kræskov, der har boet og arbejdet i USA siden 1991.

På talerstolen var også tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). Særligt sidstnævnte berørte flere steder i sin tale den amerikanske præsident

. - Jeg vil ikke stå her og lade som om, at vi i regeringen er enige i alt, hvad den nye præsident står for. Og når der er noget, vi er uenige i, siger vi det. - Tætte venner kan sige deres mening til hinanden, sagde udenrigsministeren blandt andet.