Tyr stukket af fra indhegning - hundepatrulje sat ind

NORDJYLLAND:En tyr på springtur fra sin indhegning gav natten til tirsdag politifolk og ejeren af tyren en del ekstra arbejde med at få fundet og indfanget tyren igen. Anmeldelsen om den løsslupne tyr kom klokken 01.37.

Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Tyren var stukket af fra en indhegning på Astrupvej i Terndrup.

- Vi havde en hundepatrulje nede i området, og hunden fik opsporet tyren. Betjentene kom så tæt på dyret, at de kunne se nummeret i øremærkningen, og derfor kunne vi finde frem til ejeren, forklarer vagtchefen.

Samtidig lykkedes det at finde hullet i trådnettet omkring indhegningen, så da tyren var indfanget og indhegningen repareret, kunne betjentene vende til lidt mere almindeligt arbejde.

Forinden havde der dog været en anden jagt på dyr - fem travheste var nemlig kort før klokken 01 ligeledes natten til tirsdag stukket af fra en indhegning på Asbækholtvej nær Dronninglund.

Også her måtte politiet ud og assistere ved indfangningen. Ejeren og nogle naboer havde dog fået fat i tre af hestene, og de to andre befandt sig øjensynligt inde i en rapsmark, så også de heste kom tilbage i deres folde.

- Men det er ikke helt ufarligt at have dyr - tyr og heste, der er så store - rendende rundt uden for indhegningerne og måske komme i nærheden af veje. Kører bilister ind i så tunge dyr, kan det have voldsomme konsekvenser for både dyr og bilister, understreger Karsten Højrup Kristensen.