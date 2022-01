Tyvekoster fundet hos hjemmeplejer: Kan du genkende smykkerne?

NORDJYLLAND:Forestil dig at miste noget af det, som betyder allermest for dig. Det kan være det smykke, du fik af dine bedsteforældre, da du blev konfirmeret. Måske det smykke, du fik, da du fødte et barn. Eller den medalje du modtog, da du havde gjort tjeneste det samme sted i mange år. Eller måske din vielsesring.

Smykker er der flest af blandt de mange ting, Nordjyllands Politi har fået fat i i forbindelse med en tyveriefterforskning hos en mistænkt den 5. januar 2022.

Her blev en større mænge effekter beslaglagt, og politiet mener, de stammer fra tyveriforhold – og alle disse genstande, mest smykker, ønsker politiet nu at få tilbage i hænderne hos de rette ejere.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De beslaglagte genstande stammer fra en sag, hvor politiet mistænker en person, der var ansat ved hjemmeplejen i Rebild Kommune, for at stjæle fra ældre borgere i kommunen.

- Der er potentielt flere hundrede mulige gerningssteder, forklarer lederen af efterforskningen, politikommissær Mikkel Brügmann i pressemeddelelsen.

Han håber med offentliggørelsen af de mange billeder, at de borgere i kommunen, der måtte have været udsat for tyveri, kan genkende nogle af deres ejendele. Og da nogle af borgerne potentielt kan være afgået ved døden eller måske ikke selv er i stand til at genkende kosterne, bedes andre overveje, om de kan genkende de stjålne genstande.

- De er måske ikke selv i stand til at se billederne – og nogle, der har været meget gamle på tyveritidspunktet, kan måske desværre været afgået ved døden som følge af alderdom. Så jeg vil også opfordre pårørende til ældre borgere i kommunen, der har haft hjemmehjælp inden for de sidste par år, til at kigge på billederne af effekterne, lyder det fra politikommissæren.

Ring 114, hvis du genkender smykkerne - som du kan se en del af på billederne her:

Se en stor del af billederne her: