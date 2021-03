Tyveri af fire antikke bænke på kirkegård

SOLBJERG:Solbjerg Kirke har ved et tyveri natten til onsdag mistet alle sine fire antikke støbejernsbænke placeret rundt på kirkegården.

- De var efter sædvanlig indendørs vinteropbevaring netop her i foråret taget ud igen på kirkegården. Hvor stor en værdi de repræsenterer er svært at sige, fordi de efter min bedste vurdering er over 100 år og dermed oldgamle. Men kirker har jo generelt tradition for at købe solide ting, hvilket nok også oprindeligt har været tilfældet, påpeger graver Rasmus Vendelbo Vinther.

Han er overbevist om, at der må have været tale om flere gerningsmænd på kirkegården natten til onsdag.

- For når jeg selv skal flytte rundt med støbejernsbænkende, sker det altid sammen med gravermedhjælper Tina Kragelund Pedersen, fordi de hver især vejer mindst 100 kilo, bemærker han nøgternt.

Kørt bort på trailer

Han er overbevist om, at de fire bænke er læsset på en trailer på parkeringspladsen foran kirken.

En personbil eller en efterspændt trailer er kørt hen over cykelstativet ved kirkegårdsdiget ude foran parkeringspladsen og ødelagt det. Privatfoto: Tina Kragelund Pedersen

- For her har en bil eller trailer kørt hen over cykelstativet ved indgangen og ødelagt det. Der samme gælder nederste del af en pudset søjle ved indgangspartiet til kirkegården, oplyser han.