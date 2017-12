Tyvstart for helt ny burgerrestaurant

HAVERSLEV: Officielt åbner fastfoodkæden Sunset Boulevard deres nye restaurant ved rundkørslen i Haverslev fredag 15. december klokken 10, men allerede torsdag aften var der stuvende fuld af gæster i restauranten, der ligefrem stod i lange kør for at blive betjent.

Som franchisetager af restauranten havde Per Ladegaard Jørgensen dog en naturlig forklaring på at burgerrestauranten var tyvstartet sit virke.

- Vi har simpelthen her i aften dagen før vores åbning inviteret de involverede håndværkere i byggeriet samt familierne til de nyansatte i restauranten til at komme og ganske gratis smage vores burgere, forklarer han midt i trængslen, hvor enkelte håndværkere har travlt i krogene med at få de sidste ting gjort i restauranten færdige før den officielle åbning fredag.

Sunset Boulevards nye restaurant i Haverslev er opført på rekordtid, nemlig tre måneder med byggestart 17. september.