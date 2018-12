Tyvstart på nytår: Politi patruljerede ekstra

SKØRPING: Tre anmeldelser om affyring af særdeles voldsomt fyrværkeri i løbet af aftenen og natten til søndag fik Nordjyllands Politi til at sende ekstra politipatruljer til Skørping i et forsøg på at dæmpe det heftige skyderi.

– Vi fik de tre anmeldelser fra bekymrede borgere, og selv om vi natten igennem patruljerede ekstra i Skørping, så lykkedes det ikke vore patruljer at finde frem til folk, der affyrede fyrværkeri, som ikke var lovligt, fortæller vagtchef Jess Fallberg, Nordjylland Politi.

Det er tilladt af affyre fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar.

Men borgerne i Skørping syntes altså, at det blev lidt for voldsomt natten til søndag.

– Det er dog meget svært at gøre noget ved det - specielt i disse dage, hvor der affyres store mængder fyrværkeri alle steder, siger vagtchefen, hvis patruljer altså måtte vende hjem med uforrettet sag.