Uheld på E45: motorvej var spærret i to timer

HAVERSLEV: Motorvej E45 var spærret i omkring to timer natten til onsdag efter et trafikuheld, der skete mellem Haverslev og Sønderup i nordgående retning.

Uheldet skete omkring klokken 00.30, her var føreren af en varevogn kørt op bag i en lastbil - for så umiddelbart derefter at blive påkørt af en anden lastbil, der kom bagfra.

- Mirakuløst nok skete der ikke rigtigt noget med ham, siger vagtchef Jess Fallberg fra Nordjyllands Politi.

Føreren af varevognen viste sig ved at pust i alkometeret at have drukket mere end loven tillader, så han blev taget med til politigården for at få taget en blodprøve, der skal fastslå den endelige promille.