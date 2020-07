Ukrudtsbrænder årsag til ild i udhus ved gård

STØVRING:En lidt uhensigtsmæssig brug af en ukrudtsbrænder var fredag eftermiddag årsag til, at der gik ild i e dæk i et udhus på en gård på Gravlevvej ved Støvring.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Han fortæller, at gårdejeren står til en bøde efter beredskabslovens paragraf 71, der handler om uforsigtighed med åben ild.

- Branden i dækket gav en del røg, så det så mere voldsomt ud, end det var. Men vi kom hurtigt til stedet og kunne få ilden slukket, fortæller indsatsleder Thomas Bach Sørensen, Nordjyllands Beredskab i Rebild Kommune.

Han glæder sig over, at branden ikke nåede at brede sig til huset på gården. Det var sket, hvis ilden havde fået lidt mere tid til at bide sig fast.

Indsatslederen, tankvognen, sprøjten og brandfolkene kunne køre fra gården igen efter en times arbejde.