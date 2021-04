Underskrift på grundkøb til sundhedshus for tocifret millionbeløb

STØVRING:Midt i februar kunne Rebild Kommune bekendtgøre, at økonomiudvalget blandt to afgivne bud havde valgt at godkende byggefirmaet Lars Pedersen & Søn A/S i Suldrup til opgaven med at opføre det planlagte sundhedshus i Støvring Ådale.

På samme tid køber René Thomasbjerg som ejer af byggefirmaet den kommunale grund på knap 45.000 kvm., hvor sundhedshuset på i alt 5.200 kvm. skal placeres lige øst for stationen.

Bygherre René Thomasbjerg ved sin nyerhvervede 45.000 kvm. store grund i Støvring Ådale, hvor sundhedshuset skal bygges tæt på læbæltet øst for stationen. Foto: Martin Damgård

Egentligt var det planen at salgsdokumenterne skulle have været underskrevet af køber og sælger på borgmesterkontoret sidst i marts måned, men nogle juridiske småjusteringer har betydet, at det først kunne foregå mandag eftermiddag.

Det skete dog ude i det fri foran rådhuset i Støvring for at overholde de nødvendige corona afstandskrav mellem deltagerne, der ud over René Thomasbjerg var borgmester Leon Sebbelin og kommunaldirektør Jes Lunde.

Flere års forarbejde for projekt

Borgmesteren udtrykte som optakt til underskriftseancen sin glæde over, at der nu efter flere års politisk forarbejde er fundet en køber til grunden og på samme tid en bygherre for det planlagte sundhedshus.

- Der blive tale om et kommunalt ejet sundhedshus på 1800 kvm. og et tilhørende fælleshus på 1400 kvm.

Dertil kommer en sammenbygget privatejet fløj på 2000 kvm., hvor praktiserende læger, tandlæger og lignende kan etablere sig, forklarede han.

Skitsetegning af det fremtidige sundhedshus og torveanlæg udarbejdet af arkitekterne Bjørk & Maigård ApS i Aalborg for LPS Byg.

Rebild Kommunes udgifter til deres fremtidige ejerskab af dele af sundhedshuset og det planlagte torveanlæg foran beløber sig til omkring 50 mio.

Byggestart til årsskiftet

Som bygherre regner René Thomasbjerg med, at detailprojekteringen af det 5200 kvm. store sundhedshus vil være klar, så selve byggeprocessen kan indledes ved udgangen af året og med en forventet indflytning efter sommerferien 2023.

Allerede nu er han i dialog med mulige fremtidige aktører i den privatejede del af sundhedshuset, hvor der efter planen enten bliver mulighed for lejemål eller køb.