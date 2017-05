Unge fisketyve røg i nettet

THINGBÆK: Ved et tilfælde opdagede landmand Andreas Lomborg en ung mand stå og fiske med et fiskenet i et af bassinerne i Skillingbro Dambrug på Røde Møllevej 17 tæt på Thingbæk Kalkminer.

- Jeg var i min bil rundt for at se til mine dyr, der står for naturpleje i området, da jeg tirsdag eftermiddag omkring klokken 17 opdagede den unge mand. Jeg havde dog cirka en time tidligere bemærket ham og to andre unge mænd bevæge sig rundt ved dambruget. I første omgang forsøgte den unge mand at forklare mig, at han troede det var lovligt at fisk i dambruget uanset at der er opsat foderautoamter og strømførende hegn for at holde oddere væk fra fiskene. Men da jeg afviste hans forklaring indrømmede han at han godt vidste det var ulovligt også set i lyset af at han han havde fodret fiskene for at kunne fange dem med nettet, forklarer Andreas Lomborg og tilføjer:

- At de tre unge mænd cirka midt i tyverne havde parkeret deres bil i skjul på en lille sidevej til Røde Møllevej viser jo også at de godt var klar over at det er ulovligt at fiske i dambruget.

Da der var tale om tre unge ukendte mænd forblev Andreas Lomborg hele tiden i sin bil under dialogen med den ene.

Efter at have indrømmet det ulovlige fiskeri i dambruget forsvandt de alle tre væk i bilen.

Men inden det skete noterede Andreas Lomborg dens registreringsnummer og har videregivet det til forpagteren af Skillingbro Dambrug Uffe Nielsen, indehaver af firmaet FISH2SEE i Fjerritslev.

Han har nu videregivet det til politiet i Aalborg og afventer dagen derpå om politiet også er interesseret i at låne optagelser fra videoovervågningen af dambruget.