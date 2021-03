Uopretteligt hærværk på unikt kildevæld: - Regulært svineri

Det var et trist syn, der mødte ansatte hos Naturstyrelsen ved kildevældet i Gravlev Ådal for foden af Rebild Bakker.

Lokale beboere havde nemlig gjort os og Rebild Kommune opmærksomme på, at der var sket ulovlig motoriseret færdsel i kildefeltet.

- På sporene kan vi se, at der har været tale om kørsel med en stor ATV’er med brede dæk samt en mindre ATV’er. De har skabt markante ødelæggelser af det uberørte kildefelt Ravnkilden, som indeholder en lang række sårbare dyre og plantearter. I vores anmeldelse til Nordjyllands Politi har vi derfor gjort opmærksom på at Ravnkilden er en beskyttet naturtype omfattet i et internationalt beskyttet naturområde som Natura 2000 område 18, påpeger skovfoged hos Naturstyrelsen Erik Dalsgaard.

Uopretteligt hærværk

Han appellere til at folk, der har hørt eller set noget omkring hændelsen, kontakter Nordjyllands Politi eller Naturstyrelsen.

Erik Dalsgaard betegner hærværket begået med de to ATV’ere som noget regulært svineri.

Ravnkilden i Gravlev Ådal for foden af Rebild Bakker.

- Sagen er nemlig den, at Naturstyrelsen ikke har mulighed for at genoprette skaderne i kildefeltet, der dermed vil være synlige for alle de næste helt op til 30 år. Vi har fulgt ATV sporene fra Ravnkilde over i Nørreskoven, hvor de har kørt rundt og til sidst endt nede ved Havdalspladsen, der hvor Rebild Kirkevej støder sammen med Buderupholmvejen. Derfra kan vi ikke følge sporene videre. Om de er kørt videre på asfalten, eller er læsset på en trailer ved vi derfor ikke, fortæller Erik Dalsgaard.

Sket sent på aftenen

Efter henvendelser fra flere lokale beboere mener Naturstyrelsen, at hærværket sandsynligvis er sket mandag 22. februar sent på aftenen.

- Her har en beboer set noget lys, som vedkommende i første omgang troede var fra mountainbike cyklister på tur i aftenmørket, men kort tid efter var der også motorlarm i området, oplyser han.

Skovfoged hos Naturstyrelsen Erik Dalsgaard betegner hærværket i kildefeltet i Gravlev Ådal som noget regulært svineri. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Naturstyrelsen kan dog glæde sig over sjældne tilfælde af ulovlig motoriseret færdsel i Rebild Bakker og Rold Skov.

De sidste episode som Erik Dalsgaard umiddelbart erindrer ligger tilbage i 2008.

- Her kørte en flok motorcyklister et par gange på offroad-maskiner ulovligt gennem visse områder i Rold Skov. Det lykkedes for politiet med besvær via Facebook opslag på nettet at finde frem til dem, og enkelte men ikke alle blev dømt ved de efterfølgende retssager. Nogle har muligvis været svære at afsløre iklædt deres styrthjelme, uanset at politiet havde registreringsnummeret på deres maskiner, bemærker han.