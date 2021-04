Usædvanlig fødsel i Nordjylland: Familien fik fem sorte får

LILLE BINDERUP: Onsdag morgen klokken 7.30 kom fem små lam af racen Blå Texel - en hollandsk race - til verden i Lille Binderup.

Ejeren, Feya van der Molen, var noget overrasket over, at der kom hele fem lam, da det er en sjældenhed - de fleste får et eller to lam.

- Der kom fire gimmerlam (piger) og en vædder (dreng) - desværre var vædderen så svag, at han døde efter nogle timer, fortæller den forbløffede fåreejer.

Feya van der Molen fortæller, at hun har i alt otte får - kun som hobby. Tidligere har hun oplevet, at hendes får har fået to hold trillinger, så det er ikke helt ukendt for dem at få lam - og mere end et af gangen.

- Men femlinger er helt usædvanligt, siger Feya.

- Vi håber, moderen klarer det, men tror der bliver nogle flaskelam, siger hun med et smil, og fortæller, at både moderen og de fire gimmerlam har det godt.