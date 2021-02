Usædvanlig naturoplevelse i vildmose

STØVRING/LILLE VILDMOSE: Der ventede tidligere byrådsmedlem Klaus Anker Hansen i Støvring en helt usædvanlig og meget sjælden oplevelse forleden, da han sammen med en anden fugleinteresseret ven var taget på udflugt til Lille Vildmose for at opleve områdets fugle- og dyreliv her ved vintertide.

- Selv om jeg som fugleinteresseret i mange år har været medlem af DOF, så har jeg aldrig nogensinde lykkedes med at oplevet at se kongeørnene i Vildmosen på så tæt hold som vi oplevede på en mark og i et træ tæt på Vildmosecentret, forklarer han med begejstring i stemmen.

Kongeørnen i gang med at fortære en formodet gås på en mark tæt på Vildmosecentret. Privatfoto

Her kunne de to mænd nemlig opleve at den ene kongeørn sidde på marken i gang med at fortære hvad de selv mener var en gås.

- Efter næsten 10 minutter fløj den op til sin mage i et træ helt uanfægtet på at vi befandt os meget tæt på dem. Efter nogen tid var det så den anden kongeørns tur til at flyve ned på marken til gåsen, fortæller han.

The Big four i vildmosen

Men oplevelsen med kongeørneparret på tæt hold blev ikke den eneste usædvanlige naturoplevelse for de to mænd på dagsudflugten i bil rundt i Lille Vildmose.

- På et senere tidspunkt så vi også tre havørne, en art der er adskillige af i vinterperioden i Lille Vildmose, hvor der med de mange trækfugle er masser af føde til dem. I Høstermark Skov oplevede vi også at se en stor flok på hele 32 stykker kronvildt, fortæller Klaus Anker Hansen.

Udflugtens sidste store oplevelse var en elgko med en kalv på helt tæt hold.

Elgen og dens kalv var helt uanfægtede over de mange biler med nysgerrige, der holdt ved siden af dem på vejen. Privatfoto

- Vi holdt sammen med mange andre bilister og betragtede dem, mens de stod placeret på hver side af asfaltvejen. Pludselig krydsede elgkalven vejen over til sin mor, der begge var helt uanfægtet af os mange tætte tilskuere. Med alle disse fugle og dyreoplevelser på vores udflugt kan man godt sige med henvisning til The Big Five i Afrika, at vi har oplevet en dansk Big Four udgave og kun har manglet synet af en af bisonokserne i Lille Vildmose for at komme op på de fem, griner Klaus Anker Hansen.