Ustabilt styresystem giver gadelyskaos

En elektriker fra et elinstallatørfirma, hyret af Rebild Kommune, har efter Nordjyskes omtale af det døgntændte gadelys i et villakvarter i Skørping både været på kontrolbesøg fredag og to gange mandag.

- Fredag formiddag fik elektrikeren gadelysets styresystem til at virke, så gadelyset slukkede ved dagslys. Dog fortsatte problemerne med gadelyset senere på dagen, så det var tændt alle døgnets 24 timer hen over weekenden.

- Ved et nyt kontrolbesøg mandag morgen lykkedes det igen elektrikeren at få det slukket lyset i villakvarteret, og ved et kontrolbesøg ved middagstid mandag var gadelyset stadig slukket, forklarer Britta Pørksen som centerchef for plan, byg og vej i Rebild Kommune.

Hun erkender, at det er en stor udfordring at løse fejlen i styresystemet, der bevirker periodiske udfald.

- Elinstallatørfirmaet vil nu efter aftale jævnligt sende en elektriker ud for at kontrollere installationen for mulige udfald. Problemet er dog, at der er tale om et gammelt styresystem, og af samme grund indhenter vi nu tilbud på anskaffelse af helt nyt udstyr. Kan det lade sig gøre at anskaffe til en rimelig pris, er det planen at løse problemet med de periodiske udfald på denne måde frem for fortsat at betale for elinstallatørfirmaets mange kontrolbesøg og reparationer, påpeger hun.

