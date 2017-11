Valgmøde hos Ældre Sagen et tilløbsstykke

REBILD: Vælgermødet i Ældre Sagen regi på rebildhus tirsdag eftermiddag samlede næsten 100 deltagere fra alle dele af kommunen.

Under det afmålte to en halv time lange vælgermøde fik de fremmødte mulighed for at stille spørgsmål til debatpanelet med repræsentanter for de 11 opstillede partier og lister.

Det benyttede adskillige sig af, og flere af spørgsmålene var nærgående, blandt andet om lokalpolitikernes troværdighed med de mange parti- og listeskifte de sidste fire år i byrådsperioden.

Også nogle af byrådsmedlemmernes aktive indblanding i personaleforhold på sundhedsområdet og skoleområdet blev skarpt kritiseret i spørgsmål til panelet.

Generelt var der i lighed med allerede afviklede valgmøder masser af positive løfter til de mange fremmødte fra deltagerne i debatpanelet, denne gang ikke uventet om visse forbedringerne på ældreområdet i Rebild Kommune.