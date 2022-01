Vandkunst forvist fra sin plads efter 13 år: Skal fjernes fra togperron inden juni

STØVRING:I foråret 2009 skænkede Støvring Vandværk i anledning af sit 100 års jubilæum sammen med virksomheden Hydrema et vandkunstværk til Rebild Kommune udført af det lokale kunstnerpar Britta Madsen og Søren Gøttrup i et tæt samarbejde med Hydrema.

Det blev placeret for enden af Jernbanegade på perronen ved Støvring Station og ved en festlig indvielse navngivet ”Porten mod verden, porten til Støvring.”

I vejen for ny gangbro

Men nu rinder tiden ud for værkets centrale placering i Støvring by, for i juni måned indleder Banedanmark efter planen arbejdet med at hæve gangbroen over jernbanesporene som et nødvendigt led i elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Lindholm.

Det stiller nemlig krav om at øge frihøjden over sporene for at give plads til kommende luftledninger til kørestrømmen.

Så meget kommer den forlængede vestlige trappe op til den planlagte hævede gangbro over sporene til at fylde på perronen. Illustration: Banedanmark.

Det betyder alt sammen som konsekvens at den vestlige trappe ud mod Borupsallé skal forlænges i en sådan grad, at den kommer i fysisk konflikt med vandkunsten nuværende placering.

Udvalg har valgt en flytning

Efter henvendelse fra Banedanmark har det nu gamle kultur- og fritidsudvalg besluttet at vandkunsten skal flyttes væk fra Banedanmarks areal for enden af Jernbanegade.

Hvor den nye placering bliver er ifølge nu tidligere udvalgsformand Gert Fischer ikke afgjort på nuværende tidspunkt.

- Det bliver i stedet op til det nye udvalg at beslutte på et senere tidspunkt. Det gamle udvalg ville nemlig gerne afvente hvordan udformningen af Jernbanegade bliver inden der bliver truffet en afgørelse. Så vandkunstskulpturen bliver derfor til sommer nok placeret i midlertidigt depot inden valget af en ny placering er afgjort for at undgå en flytning to gange, påpeger Gert Fischer, nu tidligere medlem af byrådet efter 40 års virke.

Flere placeringsmuligheder

Forvaltningen har haft et dialogmøde med Støvring Vandværk og kunstnerduoen bag vandkunsten.

Her blev der dog ikke taget særskilt stilling til en eventuel kommende placering, men Støvring Midtby og området ved det kommende sundhedshus i Støvring Ådale blev nævnt som muligheder.

Direkte adspurgt så Hans Jørgen Schmidt som formand for Støvring Vandværk helst at vandkunsten blev stående på sin nuværende plads.

- Hvilket ikke kan lade sig gøre, men fordi vandkunsten er en gave fra vandværket til Rebild Kommune, overlader vi det helt til dem at vælge en ny placering, understreger han.

Som den ene halvpart af den lokale kunstnerduo bag vandkunsten påpeger Britta Madsen, at både en eventuel fremtidig placering ved enten det nye sundhedshus i Støvring Ådale eller i Støvring midtby er to gode steder.

Som den ene halvpart af den lokale kunstnerduo bag vandkunsten påpeger Britta Madsen, at en eventuel fremtidig placering kunne være på reposen på bytorvet foran Meny. Foto: Bente Poder

- En mulig placering i Støvring midtby kunne eventuel være på reposen på bytorvet foran Meny. Men inden en flytning og valg af en ny placering trænger glasstykkerne i vandkunsten til en kraftig rengøring grundet kalkindholdet i det rindende vand, pointerer hun.

Formand: - helst ikke i depot

Konservative Lene Aalestrup er efter kommunalvalget her fra årsskiftet ny formand for kultur- og fritidsudvalget, der nu har skiftet navn til kultur-, fritids- og sundhedsudvalget.

Hun har ikke konkrete forslag til en ny placering, men afventer at vandkunsten kommer på udvalgets dagsorden til en nærmere politisk drøftelse her i det nye år.

- Jeg har dog fra andre sider hørt forslag om en placering enten ved det nye sundhedshus i Støvring Ådale eller i Jernbanegade.

Problemet med en mulig placering i Støvring Ådale er at sundhedshuset endnu ikke er opført og jeg vil finde det dybt ærgerligt, hvis vandkunsten skal placeres i midlertidigt depot inden en ny placering der, understreger Lene Aalestrup.

Som bygherre for det nye delvis kommunalt ejede sundhedshus i Støvring Ådale på i alt 5.200 kvm. oplyser René Thomasberg fra byggefirmaet Lars Pedersen og Søn i Suldrup, at elemententreprisen for sundhedshuset netop er i offentligt udbud her i januar måned.

Bygherre René Thomasbjerg ved sin i april 2021 nyerhvervede 45.000 kvm. store grund i Støvring Ådale, hvor sundhedshuset på i alt 5.200 kvm. skal bygges med opstart her i år. Arkivfoto: Martin Damgård

Med en forventet leveringstid på omkring et år forventer han at det nye sundhedshus først kan stå klar i begyndelsen af 2024.

- Selve byggetilladelsen fra Rebild Kommune forventer vi dog vil være klar her i løbet af januar måned, så det indledende arbejde inden elementmontagen kan ske i år, bemærker han.