Vandrehjem i Rebild fejret i solskinsvejr

REBILD: At Rebild Vandrehjem er et populært sted at gæste og overnatte blev bekræftet med al tydelighed torsdag eftermiddag.

Her havde vandrehjemmet nemlig inviteret til jubilæumsreception i anledning af stedets 75 års fødselsdag, og blandt de mange fremmødte gæster var adskillige tidligere gæster.

Blandt disse var Gitte Chreen og Carsten Viuf fra Skørping, der i dagens anledning underholdt med musik på klaver og violin.

- Vi har i flere år benyttet vandrehjemmet som kursussted, når vi har undervist i musikteori for børn med kurset Music Mind Games. Derfor er vi mødt op her i dag til jubilæet, forklarer han i en kort pause i musikken.

Vellykket valg af forpagter

Som formand for vandrehjemmets bestyrelse indledte Thorkild Christensen talerækken.

Han roste stedets forpagter siden 2009 Vivi Schnefeld for hendes indsats til at gøre vandrehjemmet til et hyggeligt sted for gæsterne med en stigende belægning til følge.

- Vi har i bestyrelsen derfor aldrig fortrudt at vi valgte en lægesekretær som ny forpagter, bemærkede han med et smil.

Klasseudflugt eneste erfaring

I sin efterfølgende tale indrømmede Vivi Schnefeld, at hendes eneste forhåndserfaring omkring vandrehjem var et ophold i 4. klasse på vandrehjemmet i Ebeltoft sammen med 20 andre på en fælles sovesal.

- Til gengæld trængte jeg som lægesekretær til andet en syge mennesker i dagligdagen, og jeg har aldrig nogensinde fortrudt mit skifte uanset at vandrehjemmet her i Rebild ved min ankomst lugtede næsten lige som dybt nede i en kælder hos ens bedsteforældre og jeg de første tre måneder tabte ni kilo ved arbejdet med at forbedre forholdene her, afslørede hun.

Inden hun overlod ordet til borgmester Leon Sebbelin overrakte hun blomsterbuketter til to nøglepersoner, der ifølge hende er afgørende for at tingene i dag fungere så godt på vandrehjemmet.

- Det ene er til Louise Andreasen, der som ansat også gør det muligt for mig at holde ferie sydpå i januar måned og som nogle folk ligefrem tror er min egen datter, fordi vi ligner hinanden så meget. Den anden er til bestyrelsesformand Thorkild Christensen for et flot samarbejde omkring driften af Rebild Vandrehjem, pointerede hun inden overrækkelserne under klapsalver.