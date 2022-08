Vandværk er ved at løbe tør - forbyder havevanding

TERNDRUP:Hedebølgen har medført øget vandforbrug hos Terndrup Vandværk, som nu har forbudt sine forbrugere at vande haver.

Vandbruget hos Terndrup Vandværk er lige nu så højt, at der ligefrem er risiko for, at der ikke er vand nok i hanerne, oplyser vandværket i et opslag på Facebook søndag.

Hvis vandværket opdager, at folk ikke overholder det forbud, vil det medføre sanktioner. Hvilke sanktioner, fremgår dog ikke af opslaget på Facebook.