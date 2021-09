Vanvidskørsel på motorcykel: 150 km/t i by

BÆLUM/TERNDRUP:Med mindst 150 km/t på en vej, hvor fartgrænsen er 60 km/t, forsøgte en mand på motorcykel at stikke af fra politiet.

Det endte galt, og i høj fart mistede han kontrollen over motorcyklen, som skred ud i rabatten på Hadsundvej i Terndrup, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den 48-årig motorcyklist slap dog heldigt fra uheldet. Han virkede foruroliget og forpustet efter trafikuheldet, men kom hurtigt til sig selv, oplyser politiet.

Nu har ordensmagten sigtet manden for vanvidskørsel, konfiskeret hans motorcykel, og samtidig kan han se frem til at få frakendt kørekortet.

Ifølge politiets døgnrapport startede dramaet tirsdag eftermiddag på Tvoruphøjevej ved Bælum. En politipatrulje bemærkede, at motorcyklisten gassede voldsomt op, og det hjalp ikke, da politiet tændte for det blå blink.

Der fik bare motorcyklisten til at køre endnu hurtigere, mindst 150 km/t på en strækning, hvor hastighedsgrænsen var 60 km/t.

Det endte altså med et trafikuheld, hvor den 48-årige motorcyklist dog ikke kom alvorligt til skade.

Han sigtes for flere ulovligheder: Ud over vanvidskørsel også for at køre motorcykel på særlig hensynsløs måde - uden at udvise agtpågivenhed, også i tæt bebygget områder.

Politiet har ikke oplyst, hvordan den 48-årig mand forholder sig til sigtelserne.