Vanvittigt: Bilist snuppet med 186 kilometer i timen

HAVERSLEV:Fartgrænsen er 80 kilometer i timen på Roldvej ved Haverslev, men en 30-årig mand fra Farsø havde speederen i bund, da han tirsdag eftermiddag ved 17-tiden drønede af sted på landevejen.

186 kilometer i timen blinkede politiets fartmåler, som var installeret i forbindelse med en trafikkontrol.

- Den høje fart kommer ind under paragraffen om vanvidskørsel, så manden står til at få konfiskeret sin bil, oplyser politikommissær Mikkel Mitchell fra Nordjyllands Politi i Himmerland.

Politiet var tirsdag ude med fartmåleren flere steder i Himmerland. På Aggersundvej ved Aars blev der således noteret fem sager, hvor bilister kørte så hurtigt, at de får et klip i kørekortet plus en fartbøde.