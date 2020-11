Varebil tabte spartelmasse på motorvejen: Skyld i uheld på E45

STØVRING:Nogle sække med spartelmasse skabte mandag aften en smule panik på E45 i nordgående retning mellem Støvring S og Støvring N.

- Vi modtog en anmeldelse derude klokken 19.20 om, at en varebil havde tabt nogle sække med spartelmasse, siger vagtchef hos Nordjyllands Politi Karsten Højrup til NORDJYSKE.

Vejdirektoratet sendte flere advarsler om tabt gods og personer på kørebanen og et kvarter senere, meldte de om et uheld på strækningen.

Heldigvis var der ikke nogen personer, som kom noget til.

På stedet er 2 personbiler nu kørt ind i hinanden, ingen tilskadekomst og bilerne holder i nødsporet. Kør forsigtigt på stedet og vis hensyn. Ukendt tidshorisont på oprydningen. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) November 30, 2020

- Dem, der har gået derude, har heldigvis været fornuftige nok, siger Karsten Højrup.

- Men i forbindelse med uheldet, er der en bil, der har lavet en hård opbremsning, og så er en bil blevet ramt. Men ingen er kommet til skade.

Nordjyllands Beredskab har sendt en sprøjtebil afsted for at rydde op på motorvejen. Vejdirektoratet skriver, at oprydningsarbejdet tidligst er overstået klokken 21.30.